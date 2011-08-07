به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با صنعتگران استان افزود: این امر نشان دهنده کارهای بزرگی است که در طول این شش سال صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: قبل از دولت نهم این مبحث مطرح بود که گلستان یک استان کشاورزی است و در حوزه صنعت حرفی برای گفتن ندارد.

وی با بیان اینکه باید از سطحی نگری و بخشی نگری پرهیز کرد و نگاهها را تغییر داد افزود: با وجود اینکه استان به لحاظ صنعت پیشرفت چشمگیری داشته اما برای اینکه در رقابت با استانهای صنعتی جایی برای خود باز کنیم و به رتبه های بالاتری برسیم باید کاروتلاش مضاعف داشته باشیم.

قناعت عنوان کرد: یکی دیگر از کارهای خوبی که اخیرا در حوزه صنعت استان صورت گرفته بحث "نقشه راه استقرار نظام صنعت در استان" است که توسط اداره کل صنایع و معادن ارائه شده است.



استاندار گلستان گفت: با توجه به اینکه استان ما یک استان شمالی است و اکوسیستم و موقعیت زیست محیطی خاصی دارد لذا صنعتگران باید توجه ویژه ای به موضوع نقشه راه استقرار نظام صنعت داشته باشند.



وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای توسعه صنعت بحث تسهیلات است از بانکها خواست تا بیشتر پای کار بیایند و به بخش صنعت توجه ویژه ای داشته باشند.



در پایان این مراسم صنعتگران و فعالان اقتصادی استان به صورت چهره به چهره با استاندار دیدار کردند و به بیان مشکلات خود در این حوزه پرداختند.