به گزارش ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، تجدد اسلامی با حضور دکتر سیادتی از ساعت 21:30 تا 23:30 در بخش دانشگاهی نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

همچنین نشست "از رسانه ملی تا رسانه ملی" با حضور حسن عباسی از ساعت 21:30 تا 23:30 برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این نشست‌ها می‌توانند برای حضور در نشست "تجدد اسلامی"، به سالن شماره 2 و برای شرکت در نشست "از رسانه ملی تا رسانه ملی" به سالن شماره 3 بخش دانشگاهی مراجعه کنند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار " قرآن کتاب بیداری" هفتم مرداد تا چهارم شهریورماه برگزار می شود و بازدید از آن همه روزه از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 امکانپذیر است.



