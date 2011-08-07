  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

نشست "تجدد اسلامی" برگزار می‌شود

نشست "تجدد اسلامی" روز یکشنبه 16 مرداد در بخش دانشگاهی نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، تجدد اسلامی با حضور دکتر سیادتی از ساعت 21:30 تا 23:30 در بخش دانشگاهی نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

همچنین نشست "از رسانه ملی تا رسانه ملی" با حضور حسن عباسی از ساعت 21:30 تا 23:30 برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این نشست‌ها می‌توانند برای حضور در نشست "تجدد اسلامی"، به سالن شماره 2 و برای شرکت در نشست "از رسانه ملی تا رسانه ملی" به سالن شماره 3 بخش دانشگاهی مراجعه کنند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار " قرآن کتاب بیداری" هفتم مرداد تا چهارم شهریورماه برگزار می شود و بازدید از آن همه روزه از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 امکانپذیر است.

 

کد خبر 1377622

