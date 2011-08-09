پروژه های سدسازی ایلام به تاریخ پیوست/ آب ایلام به عراق می رود

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای 13 رودخانه دائمی است .

در سالهای گذشته چندین سد در استان ایلام برای مشکلات کشاورزی ایلام و جلوگیری از هدررفت آب و جلوگیری از ورود آبها از طریق مرز به کشور عراق مصوب شده که تعدادی در حال اجراست در حالیکه از برنامه پیش بینی شده عقب است و تعدادی نیز اصلا پیشرفت ندارند .

این در حالی است که مشکل کمبود آب در بخشهای مختلف استان ایلام بخصوص آب آشامیدنی مردم استان و بخش کشاورزی با بحران جدی روبرو است .

همچنین سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب آب به ‌وسیله رودخانه‌های استان از مرز‌های کشور خارج می‌شود اما با وجود این همه توجیه بازهم پروژه های سدسازی به دلایل مختلف روند کندی دارند و علاوه بر مضاعف شدن مشکلات مردم باعث به خطر افتادن منافع ملی نیز شده است .

سدهای چناره و چنگوله در کما !

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در خصوص عدم اجرای سدهای چنگوله، چناره و جزمان که مطالعات آن انجام گرفته و از مصوبات هیئت دولت است انتقاد کرد و افزود: رودخانه چنگوله از رودخانه های مرزی کشور است و اگر تا سال 1392 عملیات اجرایی شروع نشود برداشت آب از آن برای دولت جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است .

وی بیان داشت: با اجرای این سد حدود هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی در صفر مرزی آبیاری می شود .

عضو کمیسیون عمران در ادامه گفت: با اجرای سدهای چناره و جزمان نیز بیش از 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبیاری خواهد که تاثیرات زیادی در افزایش تولید و اشتغالزایی در منطقه خواهند داشت .

پولادی در ادامه از مسئولان کشوری خواست عملیات اجرای طرح انتقال آب سیروان به دشتهای ایلام و مهران نیز از سمت ایلام توسط پیمانکار شروع شود .

سد سازبن بعد از 16 سال در نقطه صفر !

سد سازبن واقع در شهرستان شیروان چرداول یکی از طرحهای برق آبی کشور در استان ایلام است که با وجود 15 سال از ساخت این سد، هنوز جای مشخص هم ندارد .

در حالی که هم اکنون کار ساخت سد متوقف شده و معلوم نیست هزینه میلیاردی آن طی این مدت کجا رفته است .

این سد با هدف مهار سیلابهای رودخانه سیمره و با ایجاد دریاچه هزار و 600 میلیون مترمکعبی کلنگ زنی شد حال با صرف هزینه های هنگفت متاسفانه شاهد جابجایی آن به نقطه دیگر و آن هم دریاچه ای 280 میلیون مترمکعبی هستیم که با در نظر گرفتن رسوب گذاری رودخانه سیمره در کمتر از شاید 25 سال شاهد پر شدن آن از رسوب خواهیم بود .

سد دویرج بعد از 10 سال هنوز به بهره برداری نرسیده است

سد دویرج در شهرستان دهلران که احداث آن از 1379 آغاز شده و نقش مهمی در توسعه شهرستانی دارد که به عنوان قطب کشاورزی در استان ایلام شناخته می شود ولی این سد هنوز به بهره برداری نرسیده است .

کشاورزان شهرستان دهلران همواره با مشکلات متعددی روبرو بوده اند که یکی از مهمترین این مشکلها نبود سد است .

سد مخزنی دویرج (دهلران) در حوضه آبریز رودخانه مرکزی دویرج در فاصله 13 کیلومتری شمال شرق موسیان و 22 کیلومتری جنوب شرق شهر دهلران در جنوب غرب استان ایلام واقع شده است .

اهداف این طرح شامل تامین آب کشاورزی حدود 6500 هکتار از زمینهای دشتهای دهلران و موسیان و تامین حق آبه زمینهای کشاورزی دشت موسیان به گستره 4180 هکتار پیش بینی شده است .

نوع این سد از نوع خاکی با هسته رسی، حجم مخزن سد 191 میلیون مترمکعب، حجم خاکریزی بدنه 344 هزار مترمکعب، ارتفاع سد: 6 متر، حجم بتن ریزی: 36 هزار و 300 مترمکعب، نوع سرریز، سرریز آزاد در جناح چپ (با حوضچه آرامش تیپ 2)، حجم کل دیوار آب بند 55 هزار و 592 مترمکعب، ظرفیت تخلیه سرریز دو هزار و 702 مترمکعب بر ثانیه، تراز تاج سد: 234 متر (از سطح دریا) و طول تاج سد هزار و 40 متر است .

این سد مخزنی برای کنترل سیلابهای فصلی، تأمین آب کشاورزی اراضی دشت‌های موسیان، دهلران به میزان 11 هزار هکتار آب مطمئنه، تأمین آب پتروشیمی دهلران به میزان 24 میلیون مترمکعب بود که عملیات اجرایی آن در بهمن ماه 1379 با اعتبار پیش‌بینی شده 36 میلیارد تومان شروع به کار کرد و زمان بهره‌برداری آن سال 1387 اعلام شد اما از سال 1387 که وعده مسئولان بوده، سه سال می گذرد و این طرح هنوز به رغم هزینه های بالا به بهره برداری نرسیده است و تنها 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

سد میمه و پیشرفت فیزیکی مبهم !

مهار و ممانعت از خروج آبهای مرزی از کشور یکی از مهمترین اهداف اجرای سد میمه در جنوب استان ایلام است . حجم خاکریزی این سد 3.2 میلیون مترمکعب بوده که قرار است در مدت چهار سال عملیات اجرایی این سد به اتمام برسد .

نماینده دهلران هدف از احداث این سد را مهار و جلوگیری از خروج آبهای مرزی کشور، افزایش درآمد مردم منطقه و افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغال اعلام کرد .

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تسریع در روند اجرایی این طرح شد .

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سد در منطقه زرین آباد شهرستان دهلران در مجموع با اعتبار 47 میلیارد تومان احداث می شود .

شروع سد سیکان بعد از سالها !

عملیات سد سیکان بعد از سالها معطلی تازه در سال جاری آغاز شده است .

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: عملیات احداث کانال انحرافی سد سیکان 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

علی عزتی اظهار داشت: 84 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و فروش اوراق مشارکت برای سد مخزنی سیکان شهرستان دره شهر اختصاص یافته است .

وی بیان داشت: این میزان اعتبار به منظور تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان هزینه می شود .

این نماینده عنوان کرد: عملیات احداث کانال انحرافی این سد با 15 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است .

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس اضافه کرد: سد مخزنی سیکان علاوه بر تامین آب مورد نیاز پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست سالانه سه میلیون مترمکعب آب شرب مورد نیاز مردم منطقه را تامین می کند .

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اسکان مردم روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر که در محل احداث سد واقع شده اند، گفت: با پیگیریهای بعمل آمده با مسئولان استان و وزارت نیرو بحث پرداخت غرامت به ساکنین این روستا حل شده و قبل از احداث سد مردم روستا با اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت در محل مناسبی اسکان خواهند یافت .

مشکل تملک اراضی و جابجایی روستاها در کنار سدهای استان ایلام

یکی از مهمترین مشکلات و معضلات در اجرای سدهای استان ایلام بحث تملک اراضی و جابجایی روستاهایی که بعد از آبگیری غرق می شوند، هست .

این مشکل خود باعث تاخیر چند ساله در پروژه های سدسازی استان ایلام شده است .

سد سیمره واقع در استان ایلان تازه بعد از 18 سال امسال آبگیری شده است.

وزارت نیرو مهار آب‌های مرزی در استان ایلام را در دستور کار قرار دهد

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با توجه به کمبود بارندگی در سال های اخیر ضروری است مهار آب های مرزی استان ایلام هرچه سریعتر از سوی وزارت نیرو انجام شود .

داریوش قنبری اظهار داشت: نمایندگان استان ایلام از این امر اظهار ناراحتی می کردند که رودخانه هایی که از ایلام سرچشمه می گیرد، بیش از آنکه مورد استفاده مردم این استان واقع شود، به کشورهای همسایه می رود .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 13 رودخانه مرزی در ایلام وجود دارد که هیچ یک از آن مورد استفاده مردم ایلام قرار نمی گیرد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای مردم و نمایندگان آنها در مجلس واقعا جای سئوال و تعجب دارد که چرا باید استان ایلام با وجود 13 رودخانه کشاورزی اش باید به صورت دیم باشد .