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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

با حکم محمدنجار ؛

حسنعلی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور شد

حسنعلی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور شد

وزیر کشور طی حکمی حسنعلی نوری را به عنوان جانشین ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور بنا به پیشنهاد رئیس ستاد انتخابات کشور؛ حسنعلی نوری را به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات در برگزاری انتخابات کشور نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ومیاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.

متن کامل حکم جانشین ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:
 
جناب آقای حسنعلی نوری
مدیرکل محترم دفتر انتخابات

سلام علیکم
بنا به پیشنهاد رئیس ستاد انتخابات کشور و با عنایت به تعهد، صداقت و سوابق ارزنده شما، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وسومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب می گردید.

امید است با اتکال به الطاف الهی، بهره مندی از منویات گهربار مقام معظم رهبری برگزاری انتخاباتی شکوهمند را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و با استفاده مناسب از کلیه امکانات، نیروهای متعهد و متخصص و همچنین همکاری رؤسا و اعضای کمیته های ستاد انتخابات کشور با رعایت قوانین و مقررات، در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق ومؤید باشید.
کد مطلب 1377629

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