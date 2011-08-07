  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

کاسه صبر سوریه لبریز شد/

واکنش شدید مشاور اسد به مواضع مقامات ترکیه

مشاور رئیس جمهور سوریه در واکنش به اظهارات مقامات ترکیه در قبال تحولات این کشور تاکید کرد: وزیر خارجه ترکیه با واکنش محکمتری روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری از واکنش شدید "بثینه شعبان" مشاور اسد به اظهارات اخیر مقامات آنکارا خبر داد.

مشاور اسد با تاکید بر این مسئله که وزیرخارجه ترکیه با واکنش محکمتری روبرو می شود، اظهارت اخیر آنان در قبال تحولات داخلی سوریه را زیر سوال برد.

وی همچنین از عدم محکومیت کشتار مردم، نیروهای امنیتی و ارتش توسط مقامات ترک شدیدا انتقاد کرد. خاطر نشان می شود نخست وزیر ترکیه در سخنانی تند ضمن هشدار به دمشق درباره ادامه آنچه خشونت ها در این کشور خواند، گفت که صبر آنکارا در این باره به سر آمده است.

اردوغان که  روز گذشته در یک مراسم افطار صحبت می کرد گفت: ما تاکنون خیلی صبور بودیم منتظریم تا ببنیم که آیا می توانیم این را درست کنیم یا نه و اینکه آیا آنها آنچه که ما گفته ایم گوش کردند یا خیر. اردوغان تاکید کرد: باید به صدای مردم سوریه گوش فرا داد و خواسته‌های آنها را اجابت کرد.

