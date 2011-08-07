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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

کاپیتان تیم فولاد:

اسم و عنوان هیچ گاه در فوتبال کاری نمی کند

اسم و عنوان هیچ گاه در فوتبال کاری نمی کند

کرمان - خبرگزاری مهر: جلال کمالی فرد گفت: اسم و عنوان های بزرگ هیچ گاه در فوتبال کاری از پیش نمی برد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمالی فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گفت: اسم وعنوان های بزرگ هیچ گاه در فوتبال کاری از پیش نمی برد چرا که تیمی مثل ذوب آهن تا سه سال قبل اسمی نداشت ولی دو فصل است قهرمان می شود ولی فولاد باشگاهی پرآوازه است که کمی ناکام بوده است.

وی تصریح کرد: تیم فولاد خوزستان با استخوان بندی خوب اسکلت اصلی سال قبل خود را حفظ کرده است و امسال هنوز بازی جدی شروع نشده تا بازی تیم ها را ببینیم و نظر بدهیم.

وی افزود: تمرینات تیم فولاد خوب شروع شده و کیفیت بازی اول خوب بوده و امیدواریم در این بازی که اغلب بازیکنان را در اختیار داریم بتوانیم نتیجه بگیریم.

کاپیتان فولاد خوزستان یادآورشد: روز به روز باید منتظر بازیهای قوی تری از تیم ها باشیم.

کد مطلب 1377669

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