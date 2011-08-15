رکورد یونیورسیاد در حد رقابتهای جهانی است

کاوه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: برای دومین بار قرار است در یونیورسیاد دانشجویان جهان شرکت کنم. در اولین تجربه ام در این بازیها با رکورد نه چندان مطلوب 63 متر به فینال مسابقات راه نیافتم. اما این بار تمرینات بهتری را پشت سرگذاشته ام.

رکورد دار پرتاب چکش ایران در خصوص سطح رقابتهای دانشجویان جهان گفت: در دوره قبل نفر اول با رکورد 77 متر مدال طلا گرفت. سطح این رقابتها با سطح مسابقات جهانی برابری می کند چون اکثر قهرمانان به نام دنیا در آن شرکت دارند و همین مسئله کار را برای ما سخت تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: با وجود این سختی من به کسب مدال هم فکر می کنم. تلاشم این است که حداقل بتوانم در این بازیها رکوردی بالای 70 متر داشته باشم.

موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه رکورد B ورودی مسابقات جهانی کره را بدست آورده ام قرار است پس از یونیورسیاد جهانی چین راهی این کشور شوم. امیدوارم بتوانم برای اولین بار تجربه خوبی در مسابقات قهرمانی جهان دوومیدانی بدست آورم.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان از 21 مرداد تا اول شهریور ماه در شنژن چین برگزار می شود.