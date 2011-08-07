رفع مشکلات اساسی مددجویان و جذب انواع مشارکتها هدف طرح ضیافت مهر است

سید قباد وزیری در خصوص اجرای طرح ضیافت مهر رمضان به خبرنگار مهر گفت: این طرح همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان با حضور مسئولان اجرایی استان در منزل مددجویان این سازمان اجرا می شود.

وی، هدف از اجرای این طرح را برقراری ارتباط مستقیم و نزدیک بین مسئولان دولتی و خیرین با اقشار نیازمند و مددجویان برای رفع مشکلات اساسی و ضروری آنان، اطعام، اکرام و نیز ترویج فرهنگ مهرورزی و احسان برشمردو تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان به همرا مسئولان استانی و خیرین به دیدار یکی از خانوادههای گروههای هدف می رویم.

وی با اشاره به اچرای این طرح در سراسر استان اظهار داشت: علاوه بر آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی از نحوه فعالیت بهزیستی، مشکلات تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی مددجویان نیز در این طرح بررسی می شود.

وزیری تاکید کرد: در این طرح، مشارکتهای فکری، خدماتی و معنوی مسئولان و خیرین با نیت خاص جذب می شود.

وی با اشاره به استقبال خوب مدیران از طرح ضیافت مهر رمضان در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که امسال نیز مدیران با حضور خود، باعث خشنودی مددجویان شوند.

اعلام شماره حساب کمکهای مردمی

وزیری همچنین با دعوت از خیرین و افراد نیکوکار نسبت به همکاری با بهزیستی البرز در توانمندسازی و حل مشکلات مددجویان، اکرام و دستگیری از نیازمندان، تصریح کرد: حساب شماره91/32329696 به نام مشارکتهای مردمی بانک ملت شعبه مهستان کرج، آماده درافت احسان، هدایا و نذورات مردم به ویژه فطریه است.