سرورهای انتهایی عامل اصلی کاهش سرعت اینترنت در خراسان شمالی

محسن اصغری بقالان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به گلایه هایی که از کندی سرعت اینترنت در استان وجود دارد، اظهار داشت: موضوع اینترنت و سرعت آن در میان عموم دچار عوام زدگی شده در حالیکه این موضوع بحثی کاملا تخصصی و فنی است.

وی با ابراز تاسف از اینکه عموم کاربران اینترنتی، شرکت مخابرات استان را عامل اصلی این مشکل می دانند در حالیکه این شرکت هیچگونه نقشی در بروز این مشکل ندارد.

وی تاکید کرد: شرکت مخابرات تمامی ابزار و امکانات لازم را برای بهره مندی کاربران از شبکه اینترنت را تامین و به مقصد نهایی رسانده است.

وی تصریح کرد: به طور قطع پهنای باندی که شرکتهای سرویس دهنده خریداری می کنند، پایین است و سرور سرویس دهنده ضعیف است و این عامل اصلی اشکال در بروز کندی سرعت اینترنت در استان محسوب می شود.

این مسئول افزود: در این شرایط که بسیاری از کاربران بخواهند همزمان وارد سایت مورد نظر شوند، فشار زیادی بر روی سرور نهایی وارد می شود و این سرور نمی تواند به این حجم سرویس دهی پاسخگو باشد.

وی همچنین نرم افزارهای مورد استفاده کاربران را از دیگر عوامل موثر بر کاهش سرعت اینترنت دانست و گفت: ممکن است این نرم افزارها مورد استفاده کاربران پاسخگوی حجم سرویس دهی به را نداشته باشد.

وی در ادامه در خصوص نحوه سرویس دهی اینترنت از سوی تعدادی از شرکتهای خصوصی نیز گفت: شرکتهای خصوصی که پرت خالی ندارند در حالیکه متقاضی جدید ثبت نام می کنند، اغلب آنان متقاضیان را در انتظار قرار می دهند تا پرتها خالی شوند تا به متقاضیان جدید سرویس دهند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان افزود: سازمان مقررات رادیویی، دستگاه نظارتی بر این شرکتهاست و در صورتیکه چنین شرایطی برای متقاضیان پیش آید، آنان می توانند برای پیگیری و نظارت به این سازمان مراجعه کنند.