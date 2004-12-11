افشاي تماس هاي پنهاني چند كشور عربي با اسرائيل براي عادي سازي روابط / دومين نامه شارون تقديم قذافي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نشريه المنار چاپ بيت المقدس اشغالي ، اسرائيل با وسائل متعدي تلاش هاي خود را براي عادي سازي روابط با چند كشور عربي دوچندان كرده است .



مسئولان اسرائيلي براي اين منظور ديدارهاي پنهاني متعددي در كشورهاي مختلف با مقامات اين كشورهاي عربي انجام داده اند كه برخي از اين ديدارها به طور محرمانه در تل آويو انجام گرفته است اسرائيل در اين باره بر شخصيت ها و شركت ها و دولت ها و نيز ارگان هاي عربي و غربي تكيه كرده است .



منابع آگاه در گفتگو با نشريه المنار فاش كردند كه آخرين ديدار از اين نوع تماس ها در اطراف تل آويو ميان دو مسئول ليبي كه يكي از آنها از مسئولان عالي رتبه دستگاههاي امنيتي است با مسئولان اسرائيلي بوده است اين تنها ديدار دررشته ديدارها و تبادل نامه ها ميان تل آويو و طرابلس نيست.



ديدار مذكور منجر به پايان آمادگي هاي لازم براي افتتاح دفتر نمايندگي ليبي در تل آويو و نيز دفتر نمايندگي اسرائيل در طرابلس شده است در حالي كه شركت هاي گردشگري و سرمايه گذاري اسرائيلي و ليبيايي ديدارهايي با هم در رم و طرابلس و تل آويو با هدف گشودن دروازه هاي توريستي ميان طرفين انجام داده اند.



به گزارش مهر، المنار همچنين فاش كرد كه معمر قذافي رهبر ليبي دومين نامه آريل شارون نخست وزير اسرائيل را دريافت كرد اين نامه را يك مسئول بزرگ درآژانس جهاني يهود به قذافي تحويل داد آژانس يهود اخيرا موفق شد درادامه گرفتن امتياز از قذافي غرامت يهودياني كه سال ها پيش خاك ليبي را ترك كرده اند از رهبر ليبي دريافت كند.



شخص آريل شارون و سيلوان شالوم وزير امور خارجه وي و نيز رئيس شوراي امنيت ملي اسرائيل بر تماس هاي مقامات اسرائيل با دولت هاي عربي نظارت دارند در حالي كه ديدارهاي محرمانه مسئولان اسرائيلي از برخي كشورهاي عربي همچنان ادامه دارد و پايتخت هاي اروپايي و تركيه شاهد برگزاري چندين نوع از اين ديدارهاي محرمانه ميان دولت هاي عربي و اسرائيل بوده است .



منابع مذكور به المنار گفتند كه چهار كشور عربي به زودي پس از پايان يافتن مذاكرات پنهاني با اسرائيل كه بيش از دو سال طول كشيده است دفاتر نمايندگي ديپلماتيك را در تل آويو افتتاح خواهند كرد و روابط ديپلماتيك را به طور كامل با اين رژيم برقرار خواهند كرد همچنين كشورهاي عربي كه دفاتر نمايندگي ديپلماتيك خود را در اسرائيل تعطيل كرده بودند مانند مغرب تا پيش از پايان سال جاري ميلادي آن را بازگشايي خواهند كرد.



اين منابع افزودند كه سيلوان شالوم نخست وزير رژيم صهيونيستي به زودي سفري را به چهار كشور عربي با هدف زمينه سازي براي عادي سازي روابط ديپلماتيك ميان اين كشورها واسرائيل و اطمينان يافتن از تصميم مثبت كشورهاي مذكور براي برقراري روابط ديپلماتيك كامل با اسرائيل سفر خواهد كرد.

شايان ذكر است روزنامه هاآرتص اسرائيل چندي پيش فاش كرد كه تل آويو در زمينه افتتاح دفتر نمايندگي در پايتخت امارات متحده عربي وارد مراحل پيشرفته مذاكره با دولت امارات شده وهم اكنون گفتگوها برسر مكان، مساحت و امنيت دفتر نمايندگي اسرائيل درابوظبي، در جريان است.



رژيم صهيونيستي فرستادگاني را با هدف عادي سازي روابط به كشورهاي عربي اعزام خواهد كرد علاوه بر اين ، رژيم اسرائيل تلاش دارد تا از اين طريق وبا استفاده از تصميم كابينه رژيم صهيونيستي در قطع ارتباط با فلسطينيان براي عادي سازي روابط با كشورهاي عربي گام بردارد.



يادآور مي شود رژيم صهيونيستي هم اكنون با سه كشور عربي اردن، مصر و موريتاني روابط ديپلماتيك رسمي دارد اما روابط خاصي را با بسياري از كشورهاي عربي و بويژه قطر تحت عناويني همچون دفتر همكاريهاي اقتصادي بر قرار نموده است . اين روابط پس از آغاز انتفاضه در ظاهر بشدت تنزل يافته است .

سال گذشته نيز چند ماه پس از اشغال عراق، وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ابراز اميدواري كرده بود كه فروپاشي رژيم صدام اعراب را به سوي عادي سازي روابط با تل آويو بكشاند.



سيلوان شالوم تحولات منطقه را اميدوار كننده توصيف كرد و احتمال داد كه اين تحولات به كشانده شدن رهبران ميانه رو منطقه به سوي عادي سازي روابط با اسراييل و عقد پيمان صلح منجر شود.



شالوم افزود: پيش ازفروپاشي رژيم صدام ، رهبران منطقه از اين اقدام مي ترسيدند اما اكنون با نابودي صدام اميدوارم همگي از هم اكنون گفتگوهاي صلح با اسراييل را با هدف صلح فراگير در منطقه آغاز كنند.

