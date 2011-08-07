  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

ارجمندمنش عنوان کرد:

راه اندازی خانه مطبوعات در پارسیان

پارسیان - خبرگزاری مهر: فرماندار پارسیان با بیان اینکه حضور خبرنگاران در جلسات شهرستانی کم رنگ است، گفت: برای آنکه دغدغه خبرنگاران شهرستان پارسیان کمتر شود محلی را به عنوان خانه مطبوعاتی اختصاص خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ارجمندمنش در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در شهرستان پارسیان برگزار شد، گفت: حضور خبرنگاران در صحنه ها کم رنگ است و اطلاع رسانی به موقع انجام نمی شود.

ارجمند منش اظهار داشت: وظیفه اصلی یک خبرنگار اطلاع رسانی و شفاف سازی است و باید از وقایع و حوادث خبر و گزارش بسازد و در نوشتن خبر صادق و بی طرف و در خبرها هیچ گونه جانب داری، ابهام ،جریان سازی و تخریب نداشته باشند.

وی ادامه داد: خبرنگاران بایداعتماد سازی کنندو اعتماد مردم و جامعه را بدست آوردند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند.

فرماندار پارسیان قدرت تجریه وتحلیل مسائل را از خصوصیات یک خبرنگار دانست و گفت: خبرنگار باید مسائل را رصد و پیگیری کند و توان تجزیه وتحلیل آن را داشته باشد.

ارجمندمنش عنوان کرد: خبرنگاری از مشاغل سخت و دشوار است زیرا رسالت خبرنگاران همچون پیامبران و معلمان اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، شفاف سازی و جلوگیری از انتشار افکارهای مخرب است.

وی بیان داشت: خبرنگاران با حضور خود در صحنه ها و انتشار به موقع خبر می توانند باعث رونق و ایجاد تحولات در یک منطقه شوند.

وی از حضور کم رنگ خبرنگاران در جهت انعکاس خبر اظهار نارضایتی کرد و خواهان حضور پر رنگ و بیشتر  خبرنگاران در جلسات و مراسم ها شد.

در ادامه خبرنگاران نیز برخی از مشکلات خود ازجمله نبود مکان مناسب به عنوان خانه مطبوعات، انواع هزینه برای ارسال خبر به مرکز استان ، عدم حمایت و پیگیری مشکلات از سوی استان وعدم استقبال مردم و مسئولان از مطبوعات را مطرح کردند.

در پایان جلسه مقرر شد مکانی به عنوان خانه مطبوعات برای خبرنگاران آماده شود و تمامی ادارات اشتراک روزنامه های استانی و کشوری داشته باشند.

کد خبر 1377704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها