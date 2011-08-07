راه اندازی خانه مطبوعات در پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ارجمندمنش در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در شهرستان پارسیان برگزار شد، گفت: حضور خبرنگاران در صحنه ها کم رنگ است و اطلاع رسانی به موقع انجام نمی شود.

ارجمند منش اظهار داشت: وظیفه اصلی یک خبرنگار اطلاع رسانی و شفاف سازی است و باید از وقایع و حوادث خبر و گزارش بسازد و در نوشتن خبر صادق و بی طرف و در خبرها هیچ گونه جانب داری، ابهام ،جریان سازی و تخریب نداشته باشند.

وی ادامه داد: خبرنگاران بایداعتماد سازی کنندو اعتماد مردم و جامعه را بدست آوردند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند.

فرماندار پارسیان قدرت تجریه وتحلیل مسائل را از خصوصیات یک خبرنگار دانست و گفت: خبرنگار باید مسائل را رصد و پیگیری کند و توان تجزیه وتحلیل آن را داشته باشد.

ارجمندمنش عنوان کرد: خبرنگاری از مشاغل سخت و دشوار است زیرا رسالت خبرنگاران همچون پیامبران و معلمان اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، شفاف سازی و جلوگیری از انتشار افکارهای مخرب است.

وی بیان داشت: خبرنگاران با حضور خود در صحنه ها و انتشار به موقع خبر می توانند باعث رونق و ایجاد تحولات در یک منطقه شوند.

وی از حضور کم رنگ خبرنگاران در جهت انعکاس خبر اظهار نارضایتی کرد و خواهان حضور پر رنگ و بیشتر خبرنگاران در جلسات و مراسم ها شد.

در ادامه خبرنگاران نیز برخی از مشکلات خود ازجمله نبود مکان مناسب به عنوان خانه مطبوعات، انواع هزینه برای ارسال خبر به مرکز استان ، عدم حمایت و پیگیری مشکلات از سوی استان وعدم استقبال مردم و مسئولان از مطبوعات را مطرح کردند.

در پایان جلسه مقرر شد مکانی به عنوان خانه مطبوعات برای خبرنگاران آماده شود و تمامی ادارات اشتراک روزنامه های استانی و کشوری داشته باشند.