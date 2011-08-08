هر سال دو اکسپوی خرید آثار هنری برگزار خواهیم کرد

محمود شالویی مدیر مرکز هنرهای تجسمی درباره آیین‌نامه پیشنهادی خرید آثار هنری به دستگاه‌های دولتی به خبرنگار مهر گفت: این آیین‌نامه که جنبه مشورتی دارد، هم‌اکنون تدوین شده است و با اعمال اصلاحاتی بر روی آن، به زودی به دستگاه‌های دولتی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با تدوین این آیین‌نامه نگاه خریداران دولتی آثار هنری را به سمت نگارخانه‌های دارای مجوز سوق دهیم. از طرفی تلاش خواهیم کردیم سالانه دو اکسپوی خرید آثار هنری ترتیب دهیم تا با این کار، هم امکان مشارکت همه هنرمندان فراهم شود و هم اینکه آثار برگزیده و باکیفیت در معرض خریداران قر ار گیرد. از طرف دیگر این آثار جنبه سفارشی نخواهند داشت.

شالویی در مورد جایگاه انجمن‌های هنری در اجرای این مصوبه گفت: انجمن‌ها معمولا به خاطر جنبه تخصصی فعالیت‌شان، در حوزه توسعه هنرها فعالیت می‌کنند بنابراین به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در ادامه بیان کرد: تمام نگارخانه‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ما دارای اعتبار کافی هستند. البته نگارخانه‌هایی که دارای سابقه بالا و فعالیت جدی‌تری هستند توجه دستگاه‌های خریدار را بیشتر به سوی خود جلب می‌کنند. اما میل باطنی ما این است که همه نگارخانه‌های سراسر کشور فعالیت شوند تا بتوانند آثار ارزشمند همه هنرمندان سراسر کشور را به نمایش بگذارند.

وی با با بیان اینکه من به اجرایی شدن آیین‌نامه پیشنهادی به دستگاه‌های دولتی بسیار خوش بین هستم، ابراز کرد: اجرای این مصوبه، برای دستگاه‌های دولتی یک التزام محسوب می‌شود و آنان مکلف هستند یک‌هزارم بودجه عمرانی خود را صرف خرید آثار هنری بکنند. وزارت ارشاد نیز به عنوان ناظر، تمام دقت خود را به کار خواهد برد. اما باید توجه داشته باشیم که این طرح برای نخستین بار صورت می‌گیرد و در دنیا نیز حمایت دولت‌ها از هنرمندان به این شکل و در تا این سطح نبوده است، بنابراین ممکن است در ابتدای کار نقص‌هایی به وجود آید اما در سال‌های آینده برطرف خواهد شد.

شالویی همچنین گفت: این آیین‌نامه با مشورت جمعی از نگارخانه‌داران انجام شده است اما از برخی کارشناسان هنری، هنرمندان و حتی مدیران هنرهای تجسمی نیز در این کار استفاده کرده‌ایم.