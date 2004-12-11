تهران 12 سال ديگر در مقابل زلزله مقاوم مي شود

دكتر مازيار حسيني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي "مهر" افزود: طبق برنامه ريزي كه بر پايه واقعيت بنا شده است نه ايده آل، در 12 سال 90 درصد سطح خطر پذيري تهران در برابر زلزله كاهش مي يابد.

وي در عين حال تحقق اين مهم را با در نظر گرفتن تمام امكانات براي رساندن تهران به سطح پاييني از ريسك پذيري در مقابل زلزله عنوان كرد و اظهار داشت: امكان دستيابي به نقطه صد درصد وجود ندارد ، چون بايد واقعيت ها را در نظر گرفت.

رييس مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكيد نمود: البته رسيدن به مرز 90 درصد هم براي ما خوب است ، زيرا صحبت از رسيدن به 1صد در صد ايده آل گرا تلقي مي شود.

حسيني در ارتباط با فعاليت ها و رايزني هاي صورت گرفته براي پيشبرد برنامه هاي مقاوم سازي تهران در مقابل زلزله افزود: جلساتي را با دكتر عارف بعنوان رييس ستاد عالي مديريت بحران كشور داشته ايم.

وي گفت: تمام بحث هاي مربوط به مديريت بحران و زلزله از هيات دولت منفك شده و به ستاد عالي مديريت بحران منتقل شده است.

حسيني افزود: اين ستاد عالي ترين نهاد است و اختيارات معاون اول رييس جمهور از رهبري تفويض شده و نيروهاي نظامي و لشكري نيزدر اختيار اين ستاد هستند.

وي با اشاره به اين موضوع كه مركز مديريت بحران شهر تهران در كميسيون هاي اين ستاد عضو مي باشد، گفت: اميدواريم بعنوان ناظر بر حسن انجام كار سازمان هاي متولي همچنان باقي بمانيم ، چون در نهايت نهاد بهره برداري باز ما هستيم و اگر سازمان ها موظف به اجراي اين برنامه ريزي شوند خطرپذيري ما كم مي شود.