بی توجهی به روستاهای گناباد زمینه مهاجرت جوانان را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاهدوست ظهر یکشنبه با استمداد از مسئولان در توجه به نیازهای مردم این روستای نه چندان دورافتاده از شهر گفت: همان اندک آبی هم که موجود است بسیار شور بوده و تنها در ساعاتی محدود مردم آب شیرین دارند که از چاهی در یک کیلومتری روستا تأمین می شود.

وی افزود: این بی توجهی به مردم روستا زمینه مهاجرت جوانان را به شهرهای بزرگ برای تأمین مخارج زندگی فراهم کرده است.

یکی دیگر از اعضای شورا نیز با تأکید بر مشکلات یادشده کمبود آب دراین روستای کویری را یادآور شده و گفت: باید برای نبود راه آسفالته و حمام و عدم دسترسی مردم به تلویزیون که از نیازهای اصلی است، چاره ای اندیشیده شود و با این اقدام مانع مهاجرت روستاییان به شهرها شوند.

احمدی یادآور شد: خشکسالی های مکرر و خشکسالی کم سابقه امسال موجب شده 5 هزار رأس دام این روستا که تنها منبع درآمد مردم است با کمبود شدید علوفه مواجه شده به طوری که مردم قادر به تأمین علوفه 420 تومانی که باید از شهرستان تهیه شود، نیستند.

روحانی روستا نیز گفت: قاسم آباد در 40 کیلومتری شهرستان بجستان با 180 خانوار از امکانات محروم است و تنها حمام روستا به دلیل هزینه بالای تعمیر بی استفاده مانده است و مردم به ناچار بهداشت را کنار گذاشته اند.

نامدار گفت: برای نظافت به صورت ماهانه به شهر می رویم، در حالی که بهداشت و نظافت مکمل دین و لازمه انجام فرایض دینی است.

نامدار دلیل نبود حمام در روستا را کمبود آب، نبود گاز و بالا بودن سوخت و هزینه های آن عنوان کرد و گفت: تنها حمام مخروبه روستا به دلیل هزینه بالای تعمیر بی استفاده مانده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ساخت حمام خورشیدی هم در توان مردم نیست، از این رو باید مسئولان چاره ای بیندیشند.

روحانی روستا وجود یک مسجد و یک حسینیه در روستا و بی توجهی اداره اوقاف به این دو مرکز دینی را متذکر شد و افزود: نبود آنتن دهی تلویزیون باعث شده مردم نتوانند از وسیله ارتباط جمعی و آموزش صحیح مسائل فرهنگی استفاده کنند و دچار فقر شدید فرهنگی شده اند و به ناچار با استفاده از سی دی های غیرمجاز دچار تبعات و بدآموزی های فرهنگی شده اند.