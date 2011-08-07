ضریب امنیت در کرمان 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح یکشنبه در همایش آموزشی و توجیهی مدیران بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه گفت: در راستای اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء امنیت در ابعاد مختلف در چهار ماه نخست امسال با 30 درصد افزایش امنیت روبرو بوده ایم.

نجار با اشاره به برگزاری رزمایش های متععد در کرمان گفت: رزمایش انجام شده در شهرستان بم، جنوب کرمان، غرب کرمان و شهرستان کرمان از جمله رزمایش های موفق در کرمان هستند.

وی با بیان اینکه همه افراد جامعه و دستگاه ها در تامین امنیت جامعه نقش دارند ابراز داشت: وسعت و طول زیاد مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان بر امنیت کرمان تاثیر بسزائی دارد که این تاثیرپذیری آمار ما در مسائل مختلف را جابه جا می کند اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در ردیف استان های نا امن کشور قرار نداریم.

نجار در ادامه از دستگیری 13 شرور سابقه دار در کرمان خبر داد و افزود: این افراد سابقه فعالیت 20 ساله داشتند که با تلاش نیروهای نظامی و انتظامی دستگیر شدند و این نقش زیادی در ارتقاء امنیت کرمان داشته است.

این مسئول عمده گزارشات درخصوص مشکلات بانک ها را درمورد امنیت فیزیکی و مکانی بانک ها ذکر کرد و افزود: در تاسیس بانک ها باید به مکان و شرایط مکانی آن توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به اقدامات و تحقیقات سارقین قبل از وقوع جرم گفت: نصب دوربین در بانک ها تاثیر بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم دارد.

استاندار کرمان با تقدیر از عملکرد فرمانداری کرمان در ارتقاء امنیت کرمان و حساسیت ویژه برای تامین امنیت بانک ها گفت : امیدواریم با برگزاری این همایش شاهد کاهش چشمگیر وقوع جرم در موسسات پولی و مالی باشیم.

وی هچنین از مسئولین بانک ها خواست مسائل این همایش و حساسیت های ویژه امنیت بانک ها را به کارمندان منتقل کنند تاهمگام با کل کشور در تامین امنیت بانک ها پیش رویم.