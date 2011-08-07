به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دینورزاده بعدازظهر امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل استقلال گفت: با محبت و کمک های آقای عابدینی و زحمات بازیکنان تیم داماش گیلان به لیگ برتر بازگشت.

وی افزود: اینکه من عنوان می کنم داماش به لیگ برتر بازگشت به این خاطر است که در هفته های پایانی فصل نهم لیگ برتر مسئولان فعلی باشگاه داماش امتیاز باشگاه پگاه را خریدند و با توجه به اینکه شرایط خوبی نداشت به لیگ دسته اول سقوط کرد.

دینورزاده گفت: این قضیه که با باشگاه داماش آسانسور اطلاق می شود مربوط می شود به قبل از اینکه باشگاههای استقلال رشت و پگاه گیلان به داماش تغییر نام دهند شما اگر در انتهای فصل داماش به لیگ دسته اول سقوط کرد می توانید به این تیم لقب آسانسور را اطلاق کنید.

این مربی همچنین از خبرنگاران خواست که دیگر به داماش لقب آسانسور ندهند و در توجیه این درخواست گفت: اینکه شما به باشگاه داماش لقب آسانسور می دهید در روحیه بازیکنان ما تاثیر منفی دارد و عملکرد تیم ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اصلی ترین هدف باشگاه داماش در فصل جاری را هویت سازی خواند و گفت: ما دنبال قهرمانی نیستیم و اگر خدا خواست سعی می کنیم در لیگ برتر گام به گام پیش برویم ما به دنبال اثرگذاری در فوتبال ایران هستیم و امیدواریم در پایان فصل همچنان یکی از 18 تیم لیگ برتر باشیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش با تعریف و تمجید از تیم استقلال گفت: استقلال همیشه استقلال است و تیمی قدرتمند. این تیم در فصل جاری ضمن حفظ نفرات اصلی خود نفراتی خوب و مطرح را جذب کرده است. من خوشحالم که در دومین بازی فصل به مصاف استقلال می رویم چرا که اعتقاد دارم با عملکرد خوب در این بازی تیم جا می افتد و حرکت رو به جلو ای را در پیش می گیرد.

دینورزاده در ادامه ابراز امیدواری کرد تیمش در بازی با استقلال عملکرد خوبی داشته باشد و افزود: قطعا در بازی خوب نتیجه هم حاصل می شود و ما بدنبال انجام یک بازی خوب و تماشاگر پسند هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بعضا دیده ام که می گویند چرا باشگاه داماش اینقدر ستاره جذب کرده حالا سئوال من این است ما ستاره داریم یا استقلال. داماش پرستاره است یا استقلال. استقلال تیمی پرستاره بود اما درفصل نقل و انتقالات باز هم ستاره های لیگ برتر را جذب کرد. اگر شما دو تیم استقلال و داماش را روی کفه ترازو بگذارید به هیچ عنوان با هم مطابقت نخواهند داشت.

سرمربی تیم فوتبال داماش این جملات را در پاسخ به خبرنگاری که گفت استقلال با مصدومیت بازیکنانش دست به گریبان است و فقط با 15 یا 16 بازیکن با مصاف داماش می آید اظهار داشت و گفت: استقلال اگر 16 بازیکن هم داشته باشد تمامی آنها خوب وستاره هستند. در عین حال باید بگویم ما هم تیم خوب و جوانی هستیم که می خواهیم عملکرد خوبی در لیگ برتر داشته باشیم.

دینورزاده با تمجید از تیمش گفت: ما بازیکنانی در خدمت داریم که همگی هم سطح هستند و در عین جوانی و با تجربگی از شرایط خوبی برخوردارند ما دنبال فرصت هستیم تا به هر بازیکنی که بهتر باشد اجازه بازی بدهیم.

وی افزود: من تا به امروز به هیچ عنوان نگفته ام که ترکیب اصلی تیمم را پیدا نکرده ام بلکه اعتقاد دارم ترکیب ایده آلی که می توانم از بین بازیکنان خود به زمین بفرستم را به دست نیاورده ام که انشاءالله در هفته های آغازین لیگ این مشکل برطرف خواهد شد و به یک ترکیب ایده آل و خیلی خوب می رسیم.

دینورزاده در پاسخ به این پرسش که چه جایگاهی را برای تیم داماش در لیگ برتر متصور هستید گفت: دوست داریم جایگاهمان در میانه جدول باشد و برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.

وی در واکنش به شایعه برکناری از سرمربیگری تیم داماش گفت: متاسفانه یکی از روزنامه که فکر می کنم خیلی با من صمیمی است مطالب قشنگی در مورد من ننوشته است قبل و بعد از بازی با داماش این روزنامه مطالبی را در مورد تیم داماش عنوان کرده که چندان درست نیست.

سرمربی تیم فوتبال داماش با طرح این موضوع که نمی شود با یک یا دو بازی عملکرد تیمها را مورد ارزیابی قرار داد افزود: متاسفانه برخی ها عنوان کرده بودند درسایت باشگاه داماش اعلام شده من از سرمربیگری این تیم برکنارشده ام در حالی که اصلا چنین موردی درسایت باشگاه درج نشده است.

سرمربی تیم فوتبال داماش همچنین مدعی شد در هماهنگی کامل با امیر عابدینی است و افزود: من با مدیریت باشگاه در هماهنگی کامل هستم با این حال اگر به من بگویند برو، می روم و خودم را تحمیل نمی‌کنم. چرا که اگر رفتاری غیر از این داشته باشم اصلا مربی نیستیم.

دینورزاده در پایان تصریح کرد: قرار من با آقای عابدینی این است که به گونه ای کار کنیم که تیم ضمن رسیدن به یک هویت خوب، جایگاهی مناسب در جدول داشته باشد. درشرایطی که دیدگاه مدیریت باشگاه چنین است برکناری سرمربی در هفته های اول چه معنی ای می تواند داشته باشد ما به هیچ عنوان به شایعات توجه نمی کنیم وبه کار خود ادامه می دهیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و داماش گیلان در هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.