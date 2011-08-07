10 تصویر؛ از قایق تندروی چینی تا بادیگارد رژیم عربی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، محاکمه "حسنی مبارک" در مصر، تحولات بهار عربی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ قایق تندروی چینی

روزنامه الوطن قطر امروز به بحران بدهیهای آمریکا اشاره دارد که باعث شده این کشور در مقایسه با چین در اقتصاد جهانی عقب بماند.

تنقاضات ماه مبارک رمضان؛ مقایسه هواداران تلویزیون با عبادت کنندگان

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری به برخی سنتهای غلط شکل گرفته در ماه رمضان اشاره دارد. بر این اساس، در این ماه پرفیض برخی به جای پرداختن به عبادت و نیایش، وقت خود را فقط به دیدن سریالهای تلویزیونی می گذرانند.

آخرین وضعیت کرسی پادشاهی

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به وضعیت شکننده حاکمان عرب در جهان در پی خیزشهای مردمی موسوم به بهار عربی اشاره دارد.

محاکمه قرن در مصر

روزنامه الدستور اردن امروز برگزاری جلسات محاکمه مبارک (دیکتاتور مخلوع مصر) را به معنای جلوه واقعی عدالت در این کشور پس از پیروزی انقلاب دانسته است.

بادیگارد رژیم عربی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به استفاده برخی از رژیمهای عربی از اراذل و اوباش جهت حفظ تاج و تخت پادشاهی خود اشاره دارد.

محل تشکیل کشور فلسطین!

روزنامه الشرق قطر امروز نگاهی طنز به طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل دارد. بر این اساس، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به ساخت شهرکهای جدید در قدس و کرانه باختری ادامه می دهد، تشکیلات خودگردان همچنان به امید پوچ تشکیل کشور مستقل نشسته است.

کرنش برای سازش!

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به طرح تشکیلات خودگردان فلسطین برای طرح مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطین در ماه سپتامبر در سازمان ملل اشاره دارد. طراح کاریکاتور سرنوشت این اقدام را با توجه به التماس مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا بی نتیجه دانسته است.

خبر فوری !

روزنامه الوئطن عمان در کاریکاتوری امروز به کشتار مردم افغانستان و پاکستان توسط نظامیان آمریکایی اشاره دارد که باعث شده هر روز صدها خبر فوری در زمینه کشته شدن مردم بی گناه از این کشورها منتشر شود.

اصلاحات جدید مردمی؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن

گرسنگان سومالی و طرحهای غربی؛ بدون شرح

پایگاه خبری الجزیره