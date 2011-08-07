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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

نمایشگاه عکس خبری در نگارخانه رضوان برگزار شد

نمایشگاه عکس خبری در نگارخانه رضوان برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول اجرایی نمایشگاه "فتو ژورنالیست" از برگزاری نمایشگاه آثار عکاسان خبری مشهد در نگارخانه رضوان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز بردبار بعد از ظهر یکشنبه در اولین روز برگزاری این نمایشگاه به خبرنگاران اظهارکرد: 12 عکاس خبری مشهدی در این نمایشگاه 55 اثر منتخب خود را از موضوعات مختلف خبری و اجتماعی به نمایش گذاشته اند.

وی تکنیک، موضوع و لحظه را از مهم‌ترین مولفه‌های عکس های خبری دانست و افزود: این آثار تمامی این مولفه‌ها را به خوبی رعایت کرده‌اند.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار میثم دهقان، محمد زائرنیا، محسن بخشنده، محمدعلی رضایی، حسین کامشاد، مهدی بلوریان، صادق ذباح، مهدی قربانی، امین خسروشاهی، حسین حسین‌زاده، جعفر کبوتری و مریم رویایی به نمایش در آمده است.

گفتنی است، این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا 20 مرداد ماه در نگارخانه رضوان کوهسنگی ادامه دارد.

کد مطلب 1377761

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