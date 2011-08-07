نمایشگاه عکس خبری در نگارخانه رضوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز بردبار بعد از ظهر یکشنبه در اولین روز برگزاری این نمایشگاه به خبرنگاران اظهارکرد: 12 عکاس خبری مشهدی در این نمایشگاه 55 اثر منتخب خود را از موضوعات مختلف خبری و اجتماعی به نمایش گذاشته اند.
وی تکنیک، موضوع و لحظه را از مهمترین مولفههای عکس های خبری دانست و افزود: این آثار تمامی این مولفهها را به خوبی رعایت کردهاند.
وی افزود: در این نمایشگاه آثار میثم دهقان، محمد زائرنیا، محسن بخشنده، محمدعلی رضایی، حسین کامشاد، مهدی بلوریان، صادق ذباح، مهدی قربانی، امین خسروشاهی، حسین حسینزاده، جعفر کبوتری و مریم رویایی به نمایش در آمده است.
گفتنی است، این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا 20 مرداد ماه در نگارخانه رضوان کوهسنگی ادامه دارد.
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