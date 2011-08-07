توزیع شکر و تخم مرغ با قیمت مناسب در البرز

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع شکر در سطح استان با قیمت مناسب هزار و 100 تومان و توزیع تخم مرغ وارداتی از کشور ترکیه با نرخ دو هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم خبرداد.

وی ادامه داد: توزیع گوشت گرم سیستانی در نمایشگاههای طرح ضیافت استان با قیمت هشت هزار و 700 تومان در کنترل قیمت این کالا نیز کاملا موثر بوه است.

این مسئول با بیان اینکه امیواریم در ادامه نیز چنین رویه ای بر بازار حاکم باشد، بیان کرد: از آغازماه مبارک بازار در البرز وضعیت متعادلی داشته است.

ثبات حاکم بر بازار طی روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان

معاون توسعه بازرگانی داخلی از ثبات حاکم بر بازار طی روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان ابراز خرسندی کرد و حفظ این فضای متعادل در روزهای آتی را وظیفه بازرگانی دانست.

خلیلی همچنین از تمهیدات اتخاذ شده درخصوص تنظیم و کنترل بازار در ماه میهمانی خدا و اجرای طرح ضیافت با برگزاری نمایشگاههای متعدد در سطح شهر و انجام فروش فوق العاده توسط تعدادی از فروشگاههای منتخب خبر داد.

وی یادآور شد: اقدامات معاونت نظارت و بازرسی در اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی نیز عاملی کاملا موثر در برابر برخی تخلفات قابل پیش بینی بود.