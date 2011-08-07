به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) به تشریح ناسپاسی قوم صبا از نعمت‌های خدادای پرداخت و اظهار داشت: صبا شخصی بود که خداوند 10 فرزند به او عطا کرد و فرزندان صبا زاد و ولد کردند و به 10 قبیله بزرگ در یمن تبدیل شدند.



وی ادامه داد: سرزمینی که قوم صبا در آن زندگی می‌کردند دارای دو باغ بسیار بزرگ بود که تمام این سرزمین را درختان پربار میوه پوشانیده بود و حتی آفات گیاهان و حشرات در این سرزمین وجود نداشت.



این مرجع تقلید گفت: در آن منطقه چند انسان دارای فکر و اندیشه و ایمان، سد خاکی درست کردند و سیلاب‌های ویرانگر در سایه نعمت‌های خداوند و شکرکردن تبدیل به نعمت شد.



آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: در تاریخ آمده است که این سرزمین آنقدر آباد و خرم بود که امنیت و مواد غذایی در آن تامین بود.



وی با بیان اینکه ظرفیت بشر محدود است، اظهار داشت: برخی افراد وقتی به نعمتی می‌رسند و تعالی پیدا می‌کنند مغرور می‌شوند و این مسئله در زمان خودمان هم وجود دارد و بعضی افراد در برابر نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده ناسپاسی می‌کنند.



متلاشی‌شدن قوم صبا در اثر ناسپاسی و غرور



این مرجع تقلید به تشریح دلایل متلاشی شدن سرزمین قوم صبا پرداخت و گفت: آبادی‌های سرزمین قوم صبا در فاصله اندکی از همدیگر ایجاد شده بود و کسانی که از ثروت بیشتری برخوردار بودند مغرور شدند و به دنبال انحصار‌طلبی رفتند تا بین آنها و مردم محروم فاصله‌ای باشد.



وی با بیان اینکه انحصارطلبی بلای بسیاری از ثروتمندان است، تصریح کرد: قرآن مجید در این زمینه می‌گوید که در چنین شرایطی موش‌ها در سد خاکی لانه کردند و سد سوراخ شد و بعد از مدتی متلاشی شد و سرزمین آنها چنان از بین رفت که بین آنها و شهرهای دیگر شب‌ها و روزها فاصله بود.



آیت‌الله مکارم شیرازی اضافه کرد: قرآن می‌فرماید که قوم صبا هم به خودشان و هم به محرومان ظلم کردند.



وی تصریح کرد: در اثر ناشکری قوم صبا، سرزمین خوش آب و هوا و تمدن آنها به بیابانی کم‌فاید تبدیل شد.



خداوند از دل ثروت برای غربی‌ها بلا تولید کرد



این مرجع تقلید با اشاره به برخی کفران نعمت در شرایط کنونی گفت: در زمان ما هم بسیاری از اختراعات صورت می‌گیرد ولی این نعمت‌ها به بلا تبدیل می‌شوند.



وی تصریح کرد: سایت‌ها و ماهواره‌ها می‌توانند بهترین علم و دانش را از دنیایی به دنیای دیگری منتقل کنند و وسایل پیشرفت و تمدن واقعی را به وسیله این ابزارها در تمام خانه‌ها وارد کنند اما کفران نعمت می‌کنند و این ابزارها را به فضایی تبدیل کرده‌اند که مملو از فساد است.



آیت‌الله مکارم شیرازی اولین اثرات منفی این شبکه‌های مبتذل را مربوط به جوامع غربی دانست و تاکید کرد: زنان و فرزندان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در امان نیستند و خداوند از دل ثروت برای آنها بلا تولید کرد.