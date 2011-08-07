به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) به تشریح ناسپاسی قوم صبا از نعمتهای خدادای پرداخت و اظهار داشت: صبا شخصی بود که خداوند 10 فرزند به او عطا کرد و فرزندان صبا زاد و ولد کردند و به 10 قبیله بزرگ در یمن تبدیل شدند.
وی ادامه داد: سرزمینی که قوم صبا در آن زندگی میکردند دارای دو باغ بسیار بزرگ بود که تمام این سرزمین را درختان پربار میوه پوشانیده بود و حتی آفات گیاهان و حشرات در این سرزمین وجود نداشت.
این مرجع تقلید گفت: در آن منطقه چند انسان دارای فکر و اندیشه و ایمان، سد خاکی درست کردند و سیلابهای ویرانگر در سایه نعمتهای خداوند و شکرکردن تبدیل به نعمت شد.
آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرد: در تاریخ آمده است که این سرزمین آنقدر آباد و خرم بود که امنیت و مواد غذایی در آن تامین بود.
وی با بیان اینکه ظرفیت بشر محدود است، اظهار داشت: برخی افراد وقتی به نعمتی میرسند و تعالی پیدا میکنند مغرور میشوند و این مسئله در زمان خودمان هم وجود دارد و بعضی افراد در برابر نعمتهایی که خداوند به آنها داده ناسپاسی میکنند.
متلاشیشدن قوم صبا در اثر ناسپاسی و غرور
این مرجع تقلید به تشریح دلایل متلاشی شدن سرزمین قوم صبا پرداخت و گفت: آبادیهای سرزمین قوم صبا در فاصله اندکی از همدیگر ایجاد شده بود و کسانی که از ثروت بیشتری برخوردار بودند مغرور شدند و به دنبال انحصارطلبی رفتند تا بین آنها و مردم محروم فاصلهای باشد.
وی با بیان اینکه انحصارطلبی بلای بسیاری از ثروتمندان است، تصریح کرد: قرآن مجید در این زمینه میگوید که در چنین شرایطی موشها در سد خاکی لانه کردند و سد سوراخ شد و بعد از مدتی متلاشی شد و سرزمین آنها چنان از بین رفت که بین آنها و شهرهای دیگر شبها و روزها فاصله بود.
آیتالله مکارم شیرازی اضافه کرد: قرآن میفرماید که قوم صبا هم به خودشان و هم به محرومان ظلم کردند.
وی تصریح کرد: در اثر ناشکری قوم صبا، سرزمین خوش آب و هوا و تمدن آنها به بیابانی کمفاید تبدیل شد.
خداوند از دل ثروت برای غربیها بلا تولید کرد
این مرجع تقلید با اشاره به برخی کفران نعمت در شرایط کنونی گفت: در زمان ما هم بسیاری از اختراعات صورت میگیرد ولی این نعمتها به بلا تبدیل میشوند.
وی تصریح کرد: سایتها و ماهوارهها میتوانند بهترین علم و دانش را از دنیایی به دنیای دیگری منتقل کنند و وسایل پیشرفت و تمدن واقعی را به وسیله این ابزارها در تمام خانهها وارد کنند اما کفران نعمت میکنند و این ابزارها را به فضایی تبدیل کردهاند که مملو از فساد است.
آیتالله مکارم شیرازی اولین اثرات منفی این شبکههای مبتذل را مربوط به جوامع غربی دانست و تاکید کرد: زنان و فرزندان آمریکاییها و اروپاییها در امان نیستند و خداوند از دل ثروت برای آنها بلا تولید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان مشکل انحصارطلبی را بلای جان بسیاری از ثروتمندان جامعه دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) به تشریح ناسپاسی قوم صبا از نعمتهای خدادای پرداخت و اظهار داشت: صبا شخصی بود که خداوند 10 فرزند به او عطا کرد و فرزندان صبا زاد و ولد کردند و به 10 قبیله بزرگ در یمن تبدیل شدند.
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