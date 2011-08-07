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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت

تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت

کرج - خبرگزاری مهر: تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در راستای گسترش فعالیتها به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی، فنی و مشاوره ای در اجرای فعالیتهای ارزیابی و تایید صلاحیت، بین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و پژوهشگاه استاندارد بر اساس ضوابط و مقررات مرکز و ضوابط و مقررات پژوهشگاه به امضا رسید.
 
با امضای این تفاهمنامه، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موظف شد تا در خواست اولیه متقاضیان را دریافت و پس از بررسی و پذیرش درخواست، متقاضی را  جهت انجام امور علمی، فنی و پشتیبانی به پژوهشگاه معرفی کند.

همچنین قرار است پس از بررسی فرم تکمیل شده مراحل کار و مدت زمان ارزیابی و بررسی های لازم انجام شود.

با انعقاد این تفاهم نامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مسئولیت دارد با دریافت گزارش سر ارزیاب در خصوص انجام کار برابر ضوابط جاری مرکز، طی ارسال نامه ای به پژوهشگاه، حسن انجام کار را اعلام کند.

معرفی ارزیابان و کارشناسان واجد شرایط به مرکزملی تایید صلاحیت

در همین راستا پژوهشگاه استاندارد متعهد شد تا با معرفی ارزیابان و کارشناسان واجد شرایط به مرکزملی تایید صلاحیت ایران و انعقاد قرارداد با متقاضیان معرفی شده از سوی مرکز و افراد حاضر در تیمهای ارزیابی در راستای اجرای فعالیتهای ارزیابی، عمل کند.

همچنین این پژوهشگاه قرار است با تایید صلاحیت و انعقاد قرار داد در خصوص سایر امور مورد نیاز با هماهنگی مرکز در اجرای فعالیتهای پژوهشی ارزیابی انطباق همکاری لازم را با این مرکز داشته باشد.

این تفاهمنامه به مدت یک سال تنظیم شده و شامل پنج ماده و یک تبصره است.
 
تفاهمنامه یادشده به امضای رحمت ستوده قره باغ رئیس پژوهشگاه استاندارد و محمد حسین کلانتر معتمدی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رسید.
کد مطلب 1377778

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