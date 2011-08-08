حسین‌پور در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه با استفاده از روش‌هایی همچون تکنیک سه بعدی جذابیت‌های متنوعی را برای مخاطبان کودک و نوجوان ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه داستان این مجموعه تخیلی است، ابراز داشت: داستان انیمیشن غار شاپور بعد از نبرد واقعی شاپور اول با والرین امپراطور رم که به شکست والرین و اسارت خود و سردارانش می‌انجامد اتفاق می‌افتد.

این کارگردان اضافه کرد: در ادامه مجموعه اشیاء به جای مانده از رمیان در بخشی از غار شاپور که مخفی هستند و نبرد با آثار باقی مانده از دوره ساسانیان نیز به تصویر کشیده می‌شود.

حسین پور با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های رسانه ملی در تولید انیمیشن اظهار داشت: با توجه به استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از انیمیشن این مجموعه بر اساس جاذبه‌های تاریخی تولید به نمایش در خواهد آمد. کاراکترهای داستان در فضای تاریخی آن زمان با فضای فانتزی انیمیشن ادغام شده تا برای مخاطب نیز باورپذیر باشد.

این تهیه‌کننده با بیان این که تولید این مجموعه از ابتدای دی ماه سال گذشته آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد: انیمیشن "اسرار غار شاپور" تا پایان سال جاری آماده پخش خواهد شد.

لیلا قربانی این مجموعه را نوشته است و رضا مهدوی طراحی کاراکترها را بر عهده دارد.