کشتی‌آرای به مهر خبر داد:

سکه تمام طرح قدیم 458 هزار تومان/ هر اونس طلا 1664 دلار

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه 458 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر گرم طلای 18 عیار در بازارهای داخلی نیز 45 هزار و 500 تومان است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه در بازارهای داخلی 458 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 436 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه هر نیم سکه نیز طی امروز 223 هزار تومان فروخته می شود، اظهار داشت: قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز 125 هزار تومان است.

کشتی آرای با اعلام قیمت 75 هزار تومانی برای هر سکه گرمی در روز جاری، افزود: قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز امروز یکشنبه در بازارهای داخلی، 45 هزار و 500 تومان فروخته می شود.

وی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1664دلار اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل وقوع بحران در بازارهای معتبر بورس بالا است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، ادامه داد: فردا دوشنبه روز جدید کاری هفته برای بازارهای بورس جهانی است، بنابراین می توان انتظار داشت که از فردا قیمت های جدیدی بر بازار طلای جهانی حکمفرما شود.

