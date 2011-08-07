سکه تمام طرح قدیم 458 هزار تومان/ هر اونس طلا 1664 دلار

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه در بازارهای داخلی 458 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 436 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه هر نیم سکه نیز طی امروز 223 هزار تومان فروخته می شود، اظهار داشت: قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز 125 هزار تومان است.

کشتی آرای با اعلام قیمت 75 هزار تومانی برای هر سکه گرمی در روز جاری، افزود: قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز امروز یکشنبه در بازارهای داخلی، 45 هزار و 500 تومان فروخته می شود.

وی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1664دلار اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل وقوع بحران در بازارهای معتبر بورس بالا است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، ادامه داد: فردا دوشنبه روز جدید کاری هفته برای بازارهای بورس جهانی است، بنابراین می توان انتظار داشت که از فردا قیمت های جدیدی بر بازار طلای جهانی حکمفرما شود.