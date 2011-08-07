خبرنگاران با قدرت قلم و تیزبینی توطئه دشمنان را خنثی سازند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی ایران به مزار شریف افغانستان، بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: در ستایش قلم همان بس که خداوند به قلم قسم یاد کرده و این وظیفه سنگینی بر دوش فعالان راه قلم مینهد، آنان که اطلاعرسانی صحیح و شفافسازی فضای جامعه از وظایف انکارناپذیرشان است و با انتخاب این شغل و پذیرش رسالت اطلاعرسانی، زندگی خود را ایثار کردهاند.
این بیانیه میافزاید: در واقع گرامیداشت مقام و منزلت "خبرنگاران " در کشور ما، با ارزش و منزلتی که برای شهدایی همچون "شهید صارمی " قائلایم، عجین شده و بر این اساس، همزمان با عروج آن "خبرنگار " وارسته، به نزد خالق و سرچشمه لایزال همه حقایق، از مجاهدتها و تلاشهای دیگر همکاران آن والامقام تجلیل میکنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: خبرنگاران چشم ناظر و مطمئن ملت رشید ایران اسلامی برای حضور هوشمندانه و صادقانه در حوادث، رخدادها و رویدادهای داخلی و خارجی و عامل اصلی در عرضه و انتقال دقیق، صریح و صحیح واقعیات و حقایق به افکار عمومی به منافع و مصالح ملی است.
در این بیانیه تاکید شده است: در شرایط فعلی جهان پرآشوب که آتش و هجوم رسانهای و نظامی دشمنان قسم خورده اسلام بر همگان آشکار است، رسالت خطیر ارباب مطبوعات، رسانهها و به خصوص خبرنگاران صد چندان شده و باید هوشیارانه توطئههای دشمنان را شناسایی و به مردم آگاه و هوشمند ایران زمین بیان کرده و توطئههای دشمنان اسلام را بیش از پیش با قدرت قلم و تیزبینی خود خنثی سازند.
روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان این بیانیه ضمن تبریک روز خبرنگار به جامعه رسانهای و آحاد خبرنگاران فهیم، فعال و متعهد کشور و قدردانی از تعامل مثبت و سازنده با روابط عمومی این وزارتخانه و تجلیل از همت جدی آنان در انعکاس کارکردها، دستاوردها و توانمندیهای اقتدارآفرین وزارت دفاع در عرصههای مختلف به ویژه در حوزه نمایش قدرت بازدارندگی و آمادگیهای همهجانبه دفاعی؛ اعلام میدارد بیتردید جامعه رسانهای میهن اسلامی خط مقدم رویارویی با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی محسوب میشود که با دمیدن روح بالندگی و اعتماد به نفس به اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه نسل جوان، میتواند ستیز رسانهای غرب با استقلال، آزادی و عدالتخواهی ایرانیان غیور و غیرتمند را ناکارآمد و همانند عرصههای گوناگون دیگر با شکست خفتبار و مقتضحانه مواجه سازد.
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