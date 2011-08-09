تزریق 100میلیارد تومان به توسعه فناوری/ طرح"استاد شاگردی"در دستور کار

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر گسترش و احیای طرح "استاد شاگردی" را یکی از برنامه های اصلی و مورد پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت: این موضوع هم اکنون در دستور کار پیگیری است.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از این طریق می توان امیدوار بود که یک ظرفیت عظیمی برای توسعه فرصت های اشتغالی در کشور فراهم شود.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: هم اکنون در حوزه توسعه فعالیتهای دانش بنیان و توسعه اقتصاد در حوزه کارآفرینی نیز گامهای بسیار مناسبی برداشته شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: هم اکنون 100 میلیارد تومان موجودی در صندوق نوآوری و شکوفایی است که به امر گسترش فناوری اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از این طریق می توان امیدوار بود که طی سال جاری تقاضای اقتصاد به جذب نیروی کار ماهر افزایش پیدا کند.

به گفته فروزان مهر، افزایش حضور نیروهای ماهر در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور باعث ایجاد شرایط بهبود راندمان تولید می شود. افزایش بهره وری نیروی کار و تولید محصولات رقابتی رهاورد گسترش مهارت و فناوری در کار و تولید خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات و افزایش زمینه ایجاد ثروت ملی از طریق رشد تولید ناخالص داخلی ر فضای کلی اقتصادی کشور، رهاورد و نتیجه دیگری است که انتظار داریم از تقویت این حوزه به دست آید.