به گزارش خبرنگار مهر، مجید واله بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در شب 27 ماه رمضان 40 تن از دانش‌آموزان منتخب هیئت محبان اهل البیت(ع) مدارس امام رضا(ع) در مراسم پر فیض شب‌قدر در یکی از رواق‌های حرم رضوی شرکت می‌کنند.

وی اظهارداشت: این دانش‌آموزان منتخبین هیئت‌های محبان اهل البیت(ع) و 12 مدرسه امام رضا(ع) در مقاطع راهنمایی و متوسطه هستند.

وی افزود: این دانش‌آموزان علاوه بر بهره‌مندی از برنامه‌ها و مراسم شب قدر، سحر را میهمان سفره رضوی هستند.

واله هدف از برگزاری این برنامه را تجدید عهد و پیمان این دانش‌آموزان با حضرت رضا(ع)، تقویت روحیه و معرفت دینی دانش‌آموزان و بهره‌مندی هر چه بیشتر دانش‌آموزان از الطاف و نورانیت بارگاه منور رضوی برشمرد.