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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) در شب قدر میهمان سفره رضوی هستند

دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) در شب قدر میهمان سفره رضوی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) در شب 27 ماه رمضان، همزمان با شب قدر میهمان سفره‌ رضوی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید واله بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در شب 27 ماه رمضان 40 تن از دانش‌آموزان منتخب هیئت محبان اهل البیت(ع) مدارس امام رضا(ع) در مراسم پر فیض شب‌قدر در یکی از رواق‌های حرم رضوی شرکت می‌کنند.

وی اظهارداشت: این دانش‌آموزان منتخبین هیئت‌های محبان اهل البیت(ع) و 12 مدرسه امام رضا(ع) در مقاطع راهنمایی و متوسطه هستند.

وی افزود: این دانش‌آموزان علاوه بر بهره‌مندی از برنامه‌ها و مراسم شب قدر، سحر را میهمان سفره رضوی هستند.

واله هدف از برگزاری این برنامه را تجدید عهد و پیمان این دانش‌آموزان با حضرت رضا(ع)، تقویت روحیه و معرفت دینی دانش‌آموزان و بهره‌مندی هر چه بیشتر دانش‌آموزان از الطاف و نورانیت بارگاه منور رضوی برشمرد.

کد مطلب 1377834

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