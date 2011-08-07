به گزارش خبرنگار مهر، مجید واله بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در شب 27 ماه رمضان 40 تن از دانشآموزان منتخب هیئت محبان اهل البیت(ع) مدارس امام رضا(ع) در مراسم پر فیض شبقدر در یکی از رواقهای حرم رضوی شرکت میکنند.
وی اظهارداشت: این دانشآموزان منتخبین هیئتهای محبان اهل البیت(ع) و 12 مدرسه امام رضا(ع) در مقاطع راهنمایی و متوسطه هستند.
وی افزود: این دانشآموزان علاوه بر بهرهمندی از برنامهها و مراسم شب قدر، سحر را میهمان سفره رضوی هستند.
واله هدف از برگزاری این برنامه را تجدید عهد و پیمان این دانشآموزان با حضرت رضا(ع)، تقویت روحیه و معرفت دینی دانشآموزان و بهرهمندی هر چه بیشتر دانشآموزان از الطاف و نورانیت بارگاه منور رضوی برشمرد.
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