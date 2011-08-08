سید مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بحث حذف تونل توحید هرگز از سوی من مطرح نشده است گفت: بر اساس سخنان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دور برگردان های پایتخت به دلیل حادثه خیز بودن و آمار بالای تصادف ها حذف می شوند. با این توجیه می توان گفت تونل توحید هم که آمار تصادفاتش بالا است حذف شود.

وی ادامه داد: این سخن نقدی بر استدلال حذف دور برگردان ها بود که به نظر می رسد ماهیتی سیاسی داشته باشد و هرگز حذف و پر چیده شدن این پروژه 700 میلیاردی مد نظر من نبوده است.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به این که تصادفات شدیدی در تونل توحید رخ داده است گفت: با نصب دوربین های کنترل سرعت و ثبت تخلفات آمار تصادف ها در این تونل کاهش یافته است اما حادثه خیز بودن مبنایی برای حذف پروژه های شهری نیست و اظهار نظر خنده داری است که بگویم این پروژه با این میزان هزینه حذف شود.

او با اشاره به مشکلات تونل توحید که امکان اصلاح آن نیز وجود ندارد گفت: شیب ورودی و خروجی به تونل توحید فوق‌العاده زیاد است. این تونل کنار دو تونل مترو احداث شده و رمپ‌های دسترسی به تونل به همین علت دارای شیب تند است و تصادفات زیادی را تا کنون رقم زده است.

شفیعی با بیان این که شهرداری به جای احداث تونل و پل به توسعه حمل و نقل عمومی توجه بیشتری کند گفت: شهرداری به جای پروژه های کم فایده توسعه خطوط BRT و مترو را در دستور کار خود قرار دهد.

دبیرشورای عالی ترافیک با بیان این که ما منکر زحمات شهرداری برای احداث تونل توحید نیستیم گفت: این پروژه در کوتاهترین زمان با کیفیت نسبتا خوبی اجرا شد اما پیش از اجرای آن نیز بارها تذکر داده بودیم که احداث این تونل از پروژه های اولویت دار و ضروری شهر نیست.

وی با بیان این که تونل توحید در میان دو تونل مترو قرار دارد،گفت: تونل توحید درعمق زیادی قرار دارد که این مشکل هزینه اجرایی آن را بسیار بالابرد.

به گفته شفیعی، 15 سال پیش پیشنهاداتی برای احداث پل در محدود تونل توحید از سوی کارشناسان داده شد که سرانجام ساخت تونل به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به ساخت تونل نیایش گفت: ساخت تونل هزینه بالایی دارد. برآوردهای اولیه تونل توحید بیش از صد میلیارد تومان بر آورد شده بود که در نهایت با 700 میلیارد به اتمام رسید. در تونل نیایش که بر آوردهای اولیه آن هزار میلیارد تومان است مشخص نیست که با چه رقمی به سرانجام برسد. تاکید ما این است که به جای چنین هزینه هایی حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم.