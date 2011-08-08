به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "هایدگر، هنر و پست مدرنیته" اثر ایان تامسون از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

دکتر ایان تامسون استاد دانشگاه نیومکزیکو در مورد این کتاب و فرضیه خود در آن به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که هایدگر یکی از فیلسوفان مهم و اصلی در تاریخ فلسفه قاره‌ای است.

وی افزود: هایدگر نهضتها و جریانهای فکری پیش از خود را در یک جا گردآوری کرده است. ایده‌آلیسم استعلایی، اگزیستانسالیسم، پدیدارشناسی و هرمنوتیک در هایدگر جمع شده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سوی دیگر هایدگر تأثیر زیادی بر جریانهای فکری پساساختارگرایی، آرای متفکران و فیلسوفان مکتب فرانکفورت و پست مدرن داشته است.

وی یادآور شد: این کتاب بر اساس و با تأکید بر آرا و آثار متأخر هایدگر به نگارش درآمده است. در آثار متأخر هایدگر شاهد اصطلاحات سخت و فنی زیادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در مورد آرای هایدگر درباره هنر کتابهای مناسب زیادی وجود ندارند، گفت: به رغم این موضوع در این زمینه می‌توان به اثر خوب و علمی "فلسفه هنر هایدگر" اثر جولیان یانگ اشاره کرد که در این زمینه اثر مناسب و قابل توجهی است.

تامسون تأکید کرد: اثر حاضر می‌تواند زمینه مباحث و گفتگو درباره آرای هایدگر درباره هنر را باز کند و سبب طرح دیدگاههای گوناگون درباره این موضوع شود.

وی افزود: اساس این کتاب مبتنی بر کتاب "منشأ اثر هنری" اثر هایدگر است. هایدگر معتقد است که هنر می‌تواند راهنمای انسان به فراسوی هستی شناسی نهیلیستی عصر مدرن باشد.

استاد فلسفه دانشگاه نیومکزیکو در پایان یادآور شد: این توجه هایدگر از آنجا ارزشمند است که بدانیم در هنر مدرن نوعی پوچ انگاری نهفته است و راه به نهیلیسم دارد.

این کتاب به بررسی نسبت آرای هایدگر با هنر و مکتب پست مدرنیسم می‌پردازد و تفسیر و قرائتی جدید از فلسفه متأخر هایدگر ارائه می‌دهد. هایدگر معتقد است که هنر می‌تواند راهنمای انسان باشد. این راهنمایی می‌تواند فراسوی هستی شناسی نهیلیستی عصر مدرن باشد.