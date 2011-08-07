دانشگاه علوم انتظامی تبریز برای سالتحصیلی 90-91 دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش، آن دسته از داوطلبان مرد که در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 1390-91 شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند برای تحصیل در دانشگاه علوم انتظامی نسبت به انتخاب کد رشته های مربوطه، برابر جداول اعلامی در دفترچه شماره دو آزمون اقدام کنند.

این گزارش تصریح می کند: داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه مذکور به پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نشانی www.pollice.ir مراجعه کنند.