سالانه 100 کیلومتر مجوز حفاری در همدان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رسولی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این میزان 10 درصد از کل معابر شهر همدان را شامل می‌شود.

رسولی گفت: با این احتساب هر هشت سال یکبار تمام معابر به علت تأسیسات تخریب می‌شوند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان اظهار داشت: انجام یک میلیون و 400 هزار مترمربع ساخت و ساز در همدان در سال گذشته بیانگر وسعت کار در همدان است.

رسولی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی بازه زمانی و شرایط آب و هوایی مناسبی نیاز دارد، گفت: سال کاری در همدان شش یا هفت ماه است.

موسی رسولی با بیان اینکه از ابتدای پاییز هر سال کارخانه‌های تولید آسفالت بخش خصوصی در همدان تعطیل می‌شوند، گفت: این امر باعث ایجاد چالش در پخش آسفالت در معابر حفاری شده است.

رسولی افزود: شهرداری برای عبور و مرور بهتر شهروندان تلاش می‌کند و از آنجایی که شهر همواره در حال توسعه و تغییر و تحول است، اجرای خدمات آنطور که باید به چشم نمی‌آید.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری مدیریت واحدی نیست و نمی‌توان همه دستگاه‌ها را در اجرای امور به همکاری مجبور کرد.