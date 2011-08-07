علی فتح اله زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت خسرو حیدری اشاره کرد و گفت: ما تا قبل از دیدار با داماش خویشتنداری کردیم تا این مشکل مسالمت آمیز حل شود و همچنان هم به حل آن امیدوار هستیم اما در صورتیکه این مشکل از این راه حل نشود ناچاریم به کمیته انضباطی شکایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باشگاه استقلال تا امروز هم بیش از اندازه خویشتنداری کرده است خاطرنشان ساخت: در صورتیکه تا قبل از دیدار با داماش مشکل‌مان با باشگاه سپاهان حل نشود به کمیته انضباطی مراجعه خواهیم کرد تا این کمیته تصمیم نهایی را بگیرد.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چرا تا به حال به کمیته انضباطی فدراسیون مراجعه نکرده اید، گفت: از نظر ما قرارداد خسرو حیدری نشان می دهد که او یک بازیکن آزاد محسوب می شود و نمی خواستیم کار به کمیته انضباطی کشیده شود چرا که هم بازیکن و هم تیم سپاهان جریمه می شدند.

فتح اله زاده در پاسخ به این پرسش که آیا این اختلاف به خاطر مسائل مالی است، گفت: بله ، پیشنهاد سپاهان 250 میلیون تومان است اما ما 200 میلیون تومان را پیشنهاد کرده ایم که این 200 میلیون هم از نظر من رقم زیادی است. ما قصد داشتیم با پرداخت این مبلغ مشکل را به صورت مسالمت آمیز حل کنیم و کار به کمیته انضباطی کشیده نشود اما فکر می کنم تا امروز هم بیش از اندازه خویشتنداری کرده ایم.

خسرو حیدری بازیکنی که با ابومسلم به فوتبال ایران معرفی شد و در استقلال به اوج فوتبال خود رسید، فصل دهم رقابتهای لیگ برتر را در سپاهان سپری کرد و در فصل نقل و انتقالات لیگ یازدهم به تیم استقلال پیوست اما باشگاه سپاهان تاکنون رضایت نامه این بازیکن برای حضور در جمع آبی پوشان را صادر نکرده است.