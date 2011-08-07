بورس تهران روز آرامی را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز 159 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 410 میلیارد و 327 میلیون ریال در 14هزار و 961 نوبت معاملاتی داد و ستد شد. در جریان معاملات امروز شاخص کل 84 واحد کاهش یافت و به رقم 24هزار و 923 رسید و شاخص 30 شرکت بزرگ 7 واحد افت کرد.



همچنین شاخص آزاد شناور با کاهشی 139 واحدی رو به رو شد، در معاملات امروز شاخص های بازار اول و دوم نیز 79 و 19 واحد پایین آمدند و شاخص صنعت 62 واحد کاهش را شاهد بود.