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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

بورس تهران روز آرامی را پشت سر گذاشت

امروز تالار شیشه‌ای بورس تهران روزی آرام و متعادل را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز 159 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 410 میلیارد و 327 میلیون ریال در 14هزار و 961 نوبت معاملاتی داد و ستد شد. در جریان معاملات امروز شاخص کل 84 واحد کاهش یافت و به رقم 24هزار و 923 رسید و شاخص 30 شرکت بزرگ 7 واحد افت کرد.
 
همچنین شاخص آزاد شناور با کاهشی 139 واحدی رو به رو شد، در معاملات امروز شاخص های بازار اول و دوم نیز 79 و 19 واحد پایین آمدند و شاخص صنعت 62 واحد کاهش را شاهد بود.

کد مطلب 1377883

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