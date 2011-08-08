علیرضا متولی «گربه گور به قیر شده» را تحویل ناشر داد

علیرضا متولی، نویسنده کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی یک رمان با عنوان «گربه گور به قیر شده» را در گروه سنی نوجوان به ناشر تحویل داده‌ام که در حال بررسی است. این داستان این رمان از یک ظهر تا شب اتفاق می‌افتد.

وی افزود: «گربه گور به قیر شده» داستان حادثه‌ای است که برای یک گربه اتفاق می‌افتد و اهالی محله با کمک هم سعی دارند او را نجات بدهند. حجم این رمان بین 100 تا 110 صفحه خواهد بود و امیداورم حداکثر تا پایان سال منتشر شود.

این نویسنده ادامه داد: اثر دیگری که به تازگی به ناشر تحویل داده‌ام، مجموعه 4 جلدی «سفر زندگی» است که مجموعه مطالبی است که در گروه سنی نوجوان در نشریات مختلف از من به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل موضوعاتی چون مباحث روانشناسی و آموزشی و دیگر موضوعات مربوط با زندگی در گروه سنی دانش‌آموزان پایان دوره راهنمایی و اوایل مقطع دبیرستان است. این مجموعه را به انتشارات مدرسه تحویل داده‌ام.

متولی گفت: در نوشتن مطالبی که اینک متن این 4 کتاب را تشکیل می‌دهد، زندگی را به یک سفر تشبیه کردم که یک مبدا و مقصد دارد و به این مهم پرداخته‌ام که در این سفر به چه مهارت‌ها و توانایی‌هایی احتیاج داریم. به عنوان مثال یکی از مباحثی که در این کتاب‌ها مطرح می‌شود، موضوع دوستی و دوست داشتن یا حفظ اسرار است. می‌شد این کتاب‌ها را در قالب یک کتاب 280 صفحه‌ای چاپ کرد، اما به نظر می‌رسد حجم زیاد کتاب، از مواردی است که انگیزه نوجوانان را برای خواندن از بین می‌برد.

وی افزود: جای چنین کتاب‌هایی در بازار کتاب ما بسیار خالی است و بیشتر کتاب‌هایی که در این زمینه در کشورمان وجود دارد، ترجمه‌ای هستند. در این زمینه تالیفات اندکی از نویسندگان داخلی وجود دارد و آن تعداد اندکی هم که وجود دارد، متاسفانه برگرفته از کتاب‌های خارجی است. من سعی کردم مطالب مورد نیاز نوجوانان را به صورت بومی در متن کتاب بیاورم و پیشنهادم به مترجمانی که به سراغ ترجمه نمونه‌های خارجی می‌روند، این است که در بازگردانی، مسائل بومی را در نظر داشته باشند.