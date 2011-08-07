اوباما به خانواده های نظامیان کشته شده در افغانستان تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" در پیامی با خانواده های 31 نظامی که در سانحه دیروز سقوط بالگرد در افغانستان کشته شدند، ابراز همدردی کرد.

در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی کاخ سفید منتشر شده به نقل از اوباما آمده است : مرگ این نظامیان یادآور از جان گذشتگی مردان و زنانی است که به ارتش و خانواده هایشان خدمت کردند!

اوباما همچنین کشته شدن هفت نظامی افغان در حمله به بالگرد ارتش آمریکا را به دولت و مردم افغانستان تسلیت گفته و کشته شدن این افراد را در راستای بازگرداندن صلح و آینده ای روشن برای این کشور دانست.

این در حالی است که در میان کشته شدگان سانحه دیروز 22 نفر از نظامیان آمریکایی شرکت کننده در عملیات ترور رهبر القاعده نیز حضور داشته اند. گفتنی است بالگرد مذکور در یک عملیات علیه نیروهای طالبان در استان وردک سقوط کرد و ساعاتی پس از این سانحه طالبان در بیانیه ای مدعی شد این بالگرد را با شلیک گلوله ساقط کرده است.