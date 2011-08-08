علی‌ خواجه‌بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع آیین‌نامه فعالیت‌ باشگاه‌های ورزشی استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: با استناد به قانون تاسیس باشگاه‌ و ورزشگاه توسط مردم و نیز آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبه کمیسیون ماده پنج اداره کل تربیت‌‌بدنی استان قم، باشگاه‌های ورزشی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات باشگاه‌داری هستند.



خواجه‌بیاتی یکی از موارد این آیین‌نامه را رعایت شئونات و اخلاق اسلامی برای تمامی ورزشکاران و مربیان ذکر کرد و گفت: همچنین الزامی بودن پوشش مناسب و متعارف و لزوم توجه ورزشکاران به حجاب اسلامی در هنگام ورود و خروج از باشگاه الزامی و ضروری است.



وی اظهار داشت: استفاده از موسیقی غیرمجاز و کلام‌دار در محیط باشگاه‌ها ممنوع است، ضمن اینکه باشگاه‌داران باید بدانند که استفاده از تلفن‌های همراه، دوربین عکاسی و دوربین فیلم‌برداری در محیط ورزشی بانوان نیز جزو موارد ممنوع محسوب می‌شود.



مسئول بازرسی و رسیدگی به امور باشگاه‌های اداره کل تربیت‌بدنی استان قم باشگاه‌ها را متوجه اهمیت بیمه ورزشی توسط ورزشکاران رشته‌های مختلف کرد و بیان داشت:‌ انجام بیمه ورزشی سالیانه برای تمامی ورزشکاران، مربیان و مدیران باشگاه‌ها الزامی است.



وی بر ممنوعیت استفاده مربیان مرد در باشگاه‌های بانوان و همچنین بهره‌گیری از مربیان زن در باشگاه‌های مردان تاکید کرد و ابراز داشت:‌ انجام هرگونه فعالیت ورزشی در رشته‌های مختلف بدون اخذ مجوز و پروانه فعالیت ممنوع است.



خواجه‌بیاتی تصریح کرد: تمامی باشگاه‌ها موظفند هر گونه مسابقه ورزشی را با مجوز هیئت ورزشی خود برگزار کنند، ضمن اینکه در صورت نیاز به عکس‌برداری و یا پوشش تصویری هر مسابقه ورزشی حتی برای امور داوری و فنی، باید هماهنگی‌های لازم با حراست اداره کل تربیت‌بدنی استان قم صورت گیرد.



وی بر لزوم رعایت مسائل بهداشت شخصی، بهداشت و نظافت عمومی باشگاه‌ و وسایل ورزشی تاکید کرد و افزود: دریافت شهریه خارج از تعرفه و نرخ نامه ارسالی نیز ممنوع است و باشگاه‌داران موظف به نصب نرخ‌نامه مصوب اداره کل تربیت‌بدنی در دید عموم مردم هستند.



مسئول بازرسی و رسیدگی به امور باشگاه‌های اداره کل تربیت‌بدنی استان قم همچنین بر لزوم داشتن کارت بهداشت و نصب آن در دید عموم برای مدیران باشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: نصب تصاویر و پوسترهای غیرمجاز و مغایر با شئونات اسلامی و همچنین تمثال ائمه اطهار در داخل باشگاه‌ها کاملا ممنوع است.



وی افزود: شروع رسمی فعالیت‌های ورزشی آقایان در سالن‌هایی که بانوان نیز فعالیت می‌کنند، حداقل باید یک ساعت بعد از اتمام برنامه‌های بانوان باشد، ضمن اینکه مدیران باشگاه‌ها باید از مربیانی که دارای کارت مربیگری مورد تایید فدراسیون مربوط به آن رشته هستند، استفاده کنند و البته کارت مربیگری خود را در دید عموم قرار دهند.



خواجه‌بیاتی ابراز داشت: ورود کودکان پسر بالای شش سال به اماکن ورزشی بانوان ممنوع است، ضمن اینکه باشگاه‌ها باید نسبت به تشکیل پرونده و صدور کارت عضویت برای تمامی ورزشکاران خود اقدام کرده و ورزشکاران نیز کارت عضویت خود را به همراه داشته باشند.



مسئول بازرسی و رسیدگی به امور باشگاه‌های اداره کل تربیت‌بدنی استان قم تصریح کرد: فروش، تبلیغ و عرضه داروهای نیروزا و لوازم آرایشی در باشگاه‌ها قطعا ممنوع است و مدیران باشگاه‌ها نیز نسبت به کنترل دقیق آن موظف هستند.

