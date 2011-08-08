بی توجهی غرب به تعهدات هسته ای/ اروپا باید تحریم ایران را کنار بگذارد

"پل اینگرام" مدیر اجرایی شورای امنیت اطلاعات انگلیس و آمریکا (BASIC) در لندن و واشنگتن است. وی دانش ‌آموخته اقتصاد دفاعی و صاحب کرسی امنیت عمومی در کالج نظامی بریتانیاست که مطالعات گسترده‌ای درباره روند خلع‌ سلاح دارد.

اینگرام همچنین کارشناس رسانه‌ای بوده و به عنوان تحلیلگر در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی میزگردهای ثابتی با موضوع امنیت عمومی دارد. وی همچنین مجموعه مستندی درباره تفکر سیستم‌ها و مدیریت هسته‌ای تهیه کرده است. وی به عنوان کارشناس ارشد گروه تحقیقاتی آکسفورد نیز فعالیت می‌کند.

BASIC تاکنون بیش از 20 مورد گزارش مفصل درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر کرده و در همه آنها فرآیند دستیابی و بهره ‌گیری این کشور از فناوری روزآمد هسته‌ای زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای را مورد تایید قرار داده است.

مدیر اجرایی BASIC در رابطه با عملکرد کشورهای غربی در رابطه با خلع سلاح هسته ای گفت: کشورهای غربی در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدند که نباید از انرژی هسته ای برای ساخت تسلیحات استفاده کرد زیرا این تسلیحات خطرات بسیار جدی را برای امنیت جهانی دارد.

غرب به تعهدات خود در قبال پیمان منع گسترش سلاح هسته ای عمل نکرده و هر آنچه که انجام داده بر اساس مناسبات بین المللی بوده است.

وی افزود: مجهز بودن بیشتر کشورهای غربی به سلاح هسته ای خطرات بسیار زیادی را برای بشریت دارد، در اینجا موضوع بازدارندگی هسته ای مطرح می شود اما واقعیت این است که قدرت های هسته ای اقدامات قابل توجهی را برای خلع سلاح هسته ای انجام نداده اند.

پل اینگرام تاکید کرد متاسفانه غرب به تعهدات خود در قبال پیمان منع گسترش سلاح هسته ای عمل نکرده و هر آنچه که انجام داده بر اساس مناسبات بین المللی بوده است.

وی افزود: زمانیکه از خلع سلاح هسته ای سخن می گویم کشورهای غربی باید در روابط خود با جامعه بین الملل تغییری ایجاد کنند، با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری کنند، اعتماد دیگر کشورهای عضو پیمان ان پی تی را جلب کنند و در قبال موضوع هسته ای خود شفافیت بیشتری نشان دهند.

مدیر اجرایی BASIC در رابطه با موضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران هسته ای گفت: کشورهای عضو ناتو و پیمان "ان پی تی" رویکرد مشترکی را در قبال ایران دارند و همواره از تهدید و تحریم سخن می گویند. هدف اروپایی ها تقویت روابط با یکدیگر بوده اما این استراتژی بی فایده است و باید به گزینه دیگری بیندیشند.

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