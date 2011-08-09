ناکامی شبکه تالیا/ بلاتکلیفی مشترکان در خرید کارت شارژ و آنتن دهی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سیم کارت اعتباری تالیا از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات دولت هشتم بود که توسط بخش تعاونی کشور و با هدف اشتغال زایی و مرتفع کردن نیاز مخابراتی کشور در بخش سیار شروع به فعالیت کرد.

این پروژه که در واقع اولین تجربه خصوصی ‏سازی به معنای واقعی در این بخش بود چنانچه مورد حمایت قرار می گرفت باید اکنون بیش از 6 میلیون نفر در کشور سیم کارتهای این اپراتور را در دست می گرفتند اما بیش از 6 سال که از زمان راه اندازی شبکه تالیا می گذرد و آمارها نشان می دهد که فقط حدود 200 هزار نفر، سیم کارتهای تالیا را در دست دارند که آن هم تنها در تهران و برخی مراکز استانها دارای پوشش شبکه ای است.

اگرچه عدم موفقیت پروژه تالیا از دید مسئولان، اهمال کاری و قصور در نظارت صحیح و کافی بر اجرای پروژه اعلام شد اما آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد عدم حمایت وزارت ارتباطات از این پروژه سودآور است که 57 درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واریز می شود و نیز عدم حمایت از معدود مشترکانی که هم اکنون در بلاتکلیفی به سرمی برند.

شکست زودهنگام پروژه سیم کارت اعتباری تالیا

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران در بهمن سال 82 قسمتی از فعالیت های مخابراتی خود را شامل ایجاد، بهره برداری، نگهداری و انتقال یک شبکه مخابراتی سیار در قالب مناقصه به بخش غیردولتی که امروزه با نام تالیا شناخته می شود به مدت 10 سال واگذار کرد که این پروژه رسما از خرداد سال 84 آغاز بکار کرد.

تالیا اولین مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در حوزه مخابرات کشور بود که تا پیش از این در انحصار مطلق دولت قرار داشت و به نوعی تالیا محصول اولین برون سپاری بزرگ مجموعه فوق دولتی مخابرات بود که با سرمایه گذاری بیش از هشت هزار سهامدار یک شرکت تعاونی به بهره برداری رسید و متعهد شد طی مدت بهره برداری، 57 درصد از مجموع درآمد ناخالص خود را به دولت تخصیص دهد اما حرکت موازی مخابرات به سمت ارائه سیم کارتهای اعتباری این توفیق را از تالیا گرفت.

با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر سیاست های وزارت ارتباطات در حمایت از این پروژه، توسعه شبکه تالیا با مشکل مواجه شد و این پیمانکار دیگر نتوانست آنطور که باید به فعالیت بپردازد و به نوعی این پروژه در چارچوب تصمیمات مقامات عالی رتبه کشور برباد رفت.

کارشناسان عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه تالیا را به دلیل اقتصادی نبودن آن از جمله دلایل موفق نشدن این پروژه عنوان می کنند و معتقدند اگر ارائه سیم کارت های اعتباری مخابرات از طریق تالیا صورت می گرفت این پروژه به سوددهی می رسید و برای جذب سرمایه گذار خارجی با مشکل مواجه نمی شد.



مشترکان تالیا ؛ سرگردان برای خرید کارت شارژ

به گزارش مهر، عدم موفقیت پروژه سیم کارت اعتباری تالیا که می توانست به عنوان پیمانکار مخابرات ارائه سیم کارتهای اعتباری را به عهده گیرد باعث شده تا مشترکان این اپراتور که چندسالی است با عدم آنتن دهی مناسب و پوشش کامل شبکه خو گرفته اند، با قطع و وصلی های مکرر و عدم سرویس دهی شبکه نیز مواجه شوند و هم اکنون نیز نبود کارت شارژ و مشکلاتی از این دست سبب شده تا اندک مشترکان تالیا به دنبال جایگزینی دیگر برای اپراتور خود باشند.

این درحالی است که برخی مشترکان تالیا مجبورند برای حفظ شماره تلفن خود همچنان این سیم کارتها را در دست گیرند اما در نهایت امکان تهیه کارت شارژ برای این مشترکان وجود ندارد و کارت شارژهای تالیا حتی در مراکز خرید و فروش موبایل نیز به سختی پیدا می شود.

هم اکنون مشترکان تالیا تنها از طریق معدود عابر بانکهای یکی از بانکهای کشور می توانند سیم کارتهای خود را شارژ کنند و این مشترکان حتی امکان خرید اینترنتی کارت شارژ را هم ندارند و گزینه مربوط به خرید شارژ اینترنتی تالیا در سایت رسمی این شرکت نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است.

بسیاری از خودپردازی بانکی، گزینه شارژ تالیا را برای خرید کارت شارژ ندارند و خرید این کارت شارژها از طریق دستگاههای pos نیز غیرممکن است.

شبکه تالیا اگرچه در ابتدا به سبب نیاز بازار به سرعت و به شدت در بازار سیم کارت کشور جا افتاد و حدود 950 هزار نفر سیم کارتهای این اپراتور را استفاده می کردند اما مشکلات موجود در این پروژه و عدم توسعه آن باعث شد هم اکنون تعداد مشترکان آن به کمتر از یک سوم کاهش یابد و همین معدود مشترکان نیز به دلیل عدم حمایت از سوی این اپراتور ترجیح می دهند از خیر سیم کارت و شماره خود بگذرند و اپراتور دیگری را برای برقراری ارتباطات انتخاب کنند.

در این شرایط به نظر می رسد، عدم کسب موفقیت لازم در این پروژه باعث شده مسئولان تالیا توسعه شبکه و تجدید سرمایه گذاری و فعالیت در آن را به فراموشی بسپارند.

تصمیم مخابرات برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده تالیا

به گزارش مهر، تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده و این درحالی است که مسئولان مخابرات معتقدند پروژه تالیا به ضرر مخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است.

به همین دلیل شرکت مخابرات ایران برای احیای دوباره تالیا و استفاده از ظرفیتهای این شبکه تصمیم دارد با موافقت مجتمع صنعتی رفسنجان 51 درصد سهم این شرکت را خریداری کند و 6 میلیون سیمکارت از طریق شبکه تالیا واگذار کند. بر این اساس خبرهایی از ارزشگذاری این پروژه و ارائه نظر نهایی گروه کارشناسی قیمتگذاری پروژه تالیا به گوش می رسد.

طبق گفته های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با مذاکرات انجام شده با مجتمع صنعتی رفسنجان، استفاده از ظرفیت های بلااستفاده شبکه تالیا و احیای این پروژه در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاداتی از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان برای ساماندهی وضعیت این شبکه به مخابرات ارائه شده که این پیشنهادات مراحل بررسی را طی می کند تا به زودی تکلیف این پروژه مشخص شود.

با این حال کارشناسان درگیری و مخالفت ‏های جناحی را عمده ‏ترین عامل مشکلات در پروژه تالیا دانسته و معتقدند بعد از چند دهه بحث و تصویب قوانین متعدد برای خصوصی سازی در کشور به ویژه در بخش مخابرات، هیچ یک از دولت ‏ها حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتی به قیمت لطمه ‏زدن به اقتصاد مردم و کشور نبوده و به همین دلیل پروژه تالیا با وجود قوانین مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نه تنها با شکست مواجه شد بلکه مشترکان سرگردان و بلاتکلیفی دارد که نمی دانند با سیم کارتهای بدون خدمات و پشتیبانی چه کنند و پاسخگویی نیز در این زمینه وجود ندارد.

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گزارش: معصومه بخشی پور