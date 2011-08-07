  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۱۳

حاشیه دیدار شاهین - پرسپولیس/

تکمیل زودهنگام ظرفیت ورزشگاه و رونمایی از اسکوربرد جدید

ورزشگاه کوچک شهید بهشتی بوشهر در فاصله چند ساعت مانده تا شروع دیدار پرسپولیس و شاهین مملو از جمعیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر 10 هزار نفر گنجایش دارد اما تا ساعتی قبل از شروع دیدار تیم های فوتبال شاهین و پرسپولیس ظرفیت این ورزشگاه تکمیل شد و در فاصله یک ساعت تا شروع بازی بیش از 13 هزار نفر وارد ورزشگاه شدند.

با این حال نظم خاصی در ورزشگاه برقرار است و مسئولان امنیتی و نیروی انتظامی توانستند تماشاگران را با آرامش قابل قبولی بر روی صندلی ها مستقر کنند.

قبل از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شاهین بوشهر از اسکوربرد جدید ورزشگاه شهید بهشتی نیز رونمایی شد. گفته می شود این دومین اسکوربرد بزرگ ورزشگاه های ایران بعد از ورزشگاه آزادی است.

