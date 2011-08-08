12 هرار مددجوی کمیته امداد سبد غذایی رمضان می گیرند

رمضان علیپور در گفنگو با خبرنگار مهر افزود: سبد غذایی بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل از 15 تا 25 ماه مبارک رمضان توسط ماموران این نهاد به منازل مددجویان توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: هرسبدغذایی بین مددجویان شامل برنج، روغن، مرغ، قند و شکر در مجموع به ارزش حدود 500 هزار ریال است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل اضافه کرد: امسال میزان ارزش سبدهای غذایی در مقایسه با پارسال که حدود 350هزار ریال بود، افزایش یافته است.

علیپور ادامه داد: ایجاد پایگاه های ثبت نام از حامیان ایتام در سطح شهرستان به ویژه در شب های لیالی قدر، سالروز شهادت حضرت علی(ع) از دیگر برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان است.

وی بر برنامه ریزی های مناسب در این ماه درجهت رسیدگی بیشتر به محرومان و نیازمندان جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و فضای معنوی موجود در ماه مبارک رمضان با تاسی از حضرت علی (ع) به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی مشارکت های مردمی و رسیدگی به حال محرومان بهره لازم را برد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل با اشاره به برگزاری هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام در ماه ضیافت الهی افزود: ر طول این ماه با برنامه ریزی مناسب و ارتباط خوب با مردم، خیران و نیکوکاران، سازمان ها و نهادها بتوانیم نسبت به سال های گذشته خدمات بیشتری در زمینه اطعام نیازمندان و اکرام ایتام داشته باشیم.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.