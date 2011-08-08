مسئولان مازنی خبرنگاران را باور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران رسالتِ خطیری بر عهده دارند، زیرا ارتباط دائم آن‏ها با هم اقشار و طبقات جامع و زیر نظر داشتن فعالیت‏های مختلف به منظور انعکاس درست و دقیق رویدادها اقتضا می‏کند.

دقت، صراحت و صداقت به عنوان مشخصه‏هایی است که یک خبرنگار موفق باید به همراه داشته باشد و از سوء استفاده و یا بی‏توجهی نسبت به این حرفه پراهمیت اجتناب ورزد.

اخبار و رویدادها، عامل تعیین کننده‏ای در نگرشها، بینشها و موضع‏گیری‏های کلان است، بنابراین ناقلان اخبار سهم مهمی در چگونگی اتّخاذ تدابیر و موضع‏گیری‏های کلان می‏توانند داشته باشند زیرا این گروه قادرند با نوع و فرم تنظیم اخبار، میزان توجه و اعتنا یا بی‏اعتنایی گروهها و مسئولان را نوسان بخشند.

مطبوعات سالم، وامدار مدیران و روزنامه‏نگاران سالمی است که با تعهد و تخصص خود زمینه شکوفایی استعدادهای ذاتی و تهیه خوراک‏های سالم مطبوعاتی را فراهم می‏آورند.

وقتی تغذیه روحی و فکری جامعه‏ای سالم باشد، این سلامت در همه لایه‏های زندگی افراد تسری خواهد یافت.

در آیین روزنامه نگاران متعهد، صداقت، صراحت، شجاعت در بیان و رعایت امانت از اصول اجتناب‏ناپذیر این صنف به حساب می آید.

خبرنگاران مزندرانی هم به بهانه روز خبرنگار دل گفته هایی بیان کردند، که ازعمق وجودشان بیرون آمد.

اطلاع رسانی به موقع وظیفه خبرنگاران

خبرنگار هفته نامه پیک خزر در مازندران در این خصوص گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع یکی از وظایف خبرنگاران است تا با ارتباط با مسئولان و دستگاه‏های اجرایی، مسائل مطرح در سیاستگذاری‏ها و طرحهای مختلف را به آگاهی جامعه رسانیده تا از حقوق تک تک افراد جامعه دفاع کرده و تلاش و فعالیت‏های نهادها در معرض قضاوت عموم قرار گیرد.

علی کرم زاده عمرانی افزود: امروزه ارتباطات به قدری حائز اهمیت است که گاهی عدم اعتنا به این مقوله مهم و یا بهره‏ برداری نادرست و ناقص از آن می‏تواند بر سرنوشت ملت تأثیر گذارده و آن را به بیراهه کشاند.

وی اضافه کرد: روزنامه نگاران به عنوان عضوی از نظام ارتباطاتی می‏توانند سهم مهمی در این ارتباط ایفاء کنند.

مسئولان رسانه ها را باور ندارند

خبرنگار روزنامه کیهان در مازندران تصریح کرد: خبرنگاران افزون بر اینکه می‏توانند با ارسال به موقع اخبار و گزارش‏ها مردم و مسئولان را از وقایع جاری مطلّع سازند به آن میزان با استفاده از شگردهای فنی و هنری خود حساسیتهای فراوانی را ایجاد کنند که از کنترل افراد و متولیّان خارج شود.

علی رضا عزیز کمالی افزود: صداقت و تعهد خبرنگار است که واقعیت را آن چنان که بوده بنمایاند و از افراط و تفریط که می‏تواند منجر به جنجال و یا بی اعتنایی شود بپرهیزد.

وی با کم لطفی های برخی مسئولان در سنگ اندازی ها برای فرار از دست خبرنگاران اشاره کرد: متاسفانه مسئولان هنوز به این نگرش نرسیدند که خبرنگاران نمایندگان افکارعمومی جامعه هستند و پاسخگویی به خبرنگاران احترام به حقوق مردم و پاسخگویی به آنان است.

خبرنگار هفته نامه شمیم فداکاری در آمل گفت:خبرنگاری در کار خود موفق است که از مسائل حرفه‏ای خود با خبر باشد؛ دارای انگیزه‏ای قوی باشد و استعدادی خلاّق برانگیز داشته باشد.

نامدار بابایی با اشاره به اینکه خوشبختانه در چندسال اخیر سطح دانش و اطلاعات وتخصص در حوزه کاری خبرنگاران افزایش یافته اظهارداشت: با وجود این کیفی سازی متاسفانه هنوز جایگاه خبرنگار در جامعه با بی مهری کامل مواجهه است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از خبرنگاران با عشق وعلاقه وبا وجود تاهل به کار خود ادامه می دهند تصریح کرد: شرایط اجتماعی خبرنگاران در شرایط کنونی غیر قابل تحمل است و کمتر خبرنگاری توانسته با اکتفا به حرفه خبرنگاری امورات زندگی را سرپا نگه دارد.

این خبرنگار که سابقه حدود چهار ساله در این عرصه را دارد اضافه کرد: خبرنگاران رسانه ها تا وقتی از مسئولان تعریف و تمجید می کنند از جایگاه ویژه ای در نزد آنان دارند اما با یک گزارش یا خبر مشکلات مردمی مواجه شوند در پاسخگویی به ما دوری می کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه همه ساله خبرنگاران در روزی که نام آنان نامگذاری شده با بی مهری کامل از سوی مسئولان مواجهه هستند، گفت: همه ادارات و نهادها یک روز در تقویم به نام آنان است ودر این روز از همه ابزار و امکانات دولتی برای گرامیداشت خود بهره می گیرند بی آنکه روز خبرنگار برای آنان ارزشی داشته باشد.

خبرنگاران مازندرانی با بیان اینکه قصه های تکراری هرساله خبرنگاران درحالی در روز خبرنگار ورق می خورد که همه در این روز در غیاب مسئولان و تجلیلی در شان خود اقدام به بایکوت خبری آن اداره می کنند که پس از مدتی دوباره عشق خبر آنان را از خود بی خود می کند.

بهرحال خبرنگاران دردلهایشان را نتواستند به صورت کامل بیان کنند اما خواستار حداقل توجه و رسیدگی به امورات به حق و مطالبات صنفی خود شدند.