جلسه مديران سرخابي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، انتقال رضا عنايتي به استقلال مهمترين بخش گفتگوهاي دو مديرعامل پرسپوليس و استقلال راشامل ميشد، ضمن اينكه غمخوار همچنان بر موضع خود مبني بر گرفتن يكي از مهاجمان استقلال پافشاري كرد .

مدير عامل پرسپوليس پيش از اين عنوان كرده بود كه در مقابل واگذاري رضا عنايتي به استقلال خواهان جذب يكي از مهاجمان اين تيم است و به نظر مي رسد كه در اين ميان احمد مومن زاده گزينه مد نظر مديرعامل سرخ بشمار بيايد، زيرا پرسپوليسي ها مذاكراتي را نيز با خود مومن زاده داشته اند و طي روزهاي آينده نتيجه آن مشخص خواهد شد .

گفتني است مومن زاده دو سال ديگر با استقلال قرارداد دارد و هرگونه انتقال وي به باشگاه ديگر منوط به اخذ رضايت نامه از باشگاه استقلال است .