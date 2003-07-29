  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۱۶

با هدف جذب يك مهاجم براي پرسپوليس

جلسه مديران سرخابي برگزار شد

اكبر غمخوار و محمد حسين قريب مديران دو باشگاه استقلال و پرسپوليس روز گذشته در نشستي مشترك در خصوص همكاريهاي متقابل به مذاكره پرداختند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، انتقال رضا عنايتي به استقلال مهمترين بخش گفتگوهاي دو مديرعامل پرسپوليس و استقلال راشامل ميشد، ضمن اينكه غمخوار همچنان بر موضع خود مبني بر گرفتن يكي از مهاجمان استقلال پافشاري كرد .

مدير عامل پرسپوليس  پيش از اين عنوان كرده بود كه در مقابل واگذاري  رضا عنايتي به استقلال خواهان جذب يكي از مهاجمان اين تيم است و به نظر مي رسد كه در اين ميان احمد مومن زاده گزينه مد نظر مديرعامل سرخ بشمار بيايد، زيرا پرسپوليسي ها مذاكراتي را نيز با خود مومن زاده  داشته اند و طي روزهاي آينده نتيجه آن مشخص خواهد شد .

گفتني است مومن زاده دو سال ديگر با استقلال قرارداد دارد و هرگونه انتقال وي به باشگاه ديگر منوط به اخذ رضايت نامه از باشگاه استقلال است .

کد مطلب 13780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها