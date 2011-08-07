خسروپناه جرأت علمی دارد/ اعوانی دلسوز حکمت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و تجلیل از خدمات علمی و اجرایی دکتر اعوانی و معارفه حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه بعنوان رئیس جدید مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عصر روز یکشنبه 16 مرداد در محل این مؤسسه برگزار شد.

این مراسم در غیاب دکتر غلامرضا اعوانی و با حضور دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر علی اکبر علیخانی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.



حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اهمیت این مراسم گفت: جلسه حاضر مهم و ارزشمند است. این جلسه، جلسه تکریم از یک استاد خدمتگزار به حکمت و معرفت اسلامی و استقبال از استاد خدمتگزار به حکمت و معرفت اسلامی است.



وی افزود: استاد اعوانی، استاد ارجمند حکمت و فلسفه اسلامی است و سالهاست در این مؤسسه خدمات ارزنده و همکاریهای مفیدی با محافل دانشگاهی و علمی و وزارت علوم داشته است. این همکاریها مایه سپاس هر فرد قدرشناس است.



وی افزود: اعوانی از جمله استادانی است که از عمق جان شیفته و دلسوز حکمت اسلامی است. وی دارای سجایای اخلاقی زیادی است که خضوع و فروتنی از صفات بارز ایشان است. ایشان سلیم النفس است و حوصله فراوان در مقام تدریس و شاگردپروری دارد.



وی با اشاره به اینکه حضور استاد اعوانی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران حضوری مغتنم بود گفت: تکلیف است از خدمات ایشان و این نوع اساتید تجلیل و سپاسگزاری شود. مثل ایشان در هر جایی باشند منشأ اثر خواهند بود. جامعه علمی و حکمی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که نظامی مبتنی بر حکمت و معرفت است چنین استادانی را قدر می‌داند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه دکتر خسروپناه نیز چهره شناخته شده‌ای است گفت: ایشان در سن جوانی خدمات ارزنده‌ای انجام داده است. او دانش آموخته نسل جدید حوزه است. باید توجه داشت که در سه دهه اخیر حوزه به لحاظ تحول گرایی و نوآوری در معرفت و تولید علم شاید قابل مقایسه با سه سده گذشته باشد. آنچه در سه دهه اتفاق افتاده کم مانند و بی سابقه در تاریخ شیعه است.



وی تصریح کرد: خسروپناه اهل فضل و فلسفه است و از امیدهای آینده حکمت و فلسفه جهان اسلام خواهد بود. ویژگی بارز ایشان جامعیت علمی ایشان است. ایشان با فلسفه صدرایی، فلسفه سینایی، اشراق، فلسفه های نو و مدرن غربی آشناست و دغدغه های فلسفی متنوعی دارد.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ایشان هم فلسفه‌های سنتی را می شناسد و هم فلسفه های نو را. ایشان علاوه بر جامعیت علمی دارای جرأت علمی است و انگیزه نوآوری و نظریه پردازی دارد.



وی افزود: خسروپناه جزو چهره های نوآور کشور در یک دهه اخیر است. در فلسفه فلسفه اسلامی ایشان به یک دیدگاه نو دست یافته است. ایشان در تحقیق و تدریس پر کار هستند.



وی در پایان با اشاره به اینکه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که چهل سال پیش تأسیس شد بیش از آنکه در خدمت بانیان و حامیان آن باشد در خدمت حکمت اسلامی بود، گفت: این مؤسسه باید به یکی از کانونهای مؤثر در تحول علوم انسانی تبدیل شود.



در ادامه این مراسم دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ضمن تشکر از خدمات دکتر اعوانی گفت: وظیفه است که از پیشکسوتان تقدیر شود.



وی با اشاره به اینکه آقای خسروپناه را به زور به این مؤسسه آوردیم، گفت: ایشان با انگیزه توسعه فعالیتها و اثر بخشی به این مؤسسه مسئولیت را پذیرفتند. مشی وی علمی است.



وی در پایان افزود: از برنامه‌های ایشان حمایت می‌کنیم تا فعالیتهای مؤسسه ارتقا یابد.



در پایان این مراسم لوح تقدیر وزیر علوم از دکتر اعوانی که در غیاب وی دکتر طاهری معاون اداری مؤسسه آنرا دریافت کرد تقدیم شد. همچنین حکم انتصاب دکتر خسروپناه نیز قرائت شد.