سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متن صریح آئیننامه فعلی مربوط به دانشجویان استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکتری میگوید افرادی که میخواهند بدون آزمون و از طریق استعداد درخشان وارد دوره دکتری شوند باید حداقل معدلشان در مقطع کارشناسی ارشد 17 باشد و 2 مقاله نیز ارائه کرده باشند.
دبیر شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم در عین بیان این مطلب، از تصویب آئیننامه جدید دانشجویان استعداد درخشان توسط شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: در آئیننامه جدید دانشجویان استعداد درخشان، شرایط سختتری برای افرادی که میخواهند با شرایط استعداد درخشان وارد مقطع دکتری شوند دیده شده است. البته این آئیننامه هر چند که در شورای هدایت استعداد درخشان تصویب شده اما منتظر امضای وزیر علوم است.
وی در تشریح دلایل این شرایط سخت تر گفت: تعداد متقاضیان ورود به مقطع دکتری بسیار زیاد است بطوری که در آزمون نیمهمتمرکز دکتری امسال 127 هزار متقاضی برای تحصیل در دوره دکتری داشتیم اما در دانشگاههای دولتی کمتر از شش هزار صندلی در مقطع دکتری داریم بنابراین اگر کسی بخواهد از شرایط استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکتری استفاده کند باید واقعاً نخبه باشد.
دبیر شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم درحالیکه اعلام شرایط کامل آئیننامه جدیدالتصویب دانشجویان استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکتری از طریق شرایط استعداد درخشان را به فرصتی دیگر موکول کرد، گفت: در آئیننامه جدید استعدادهای درخشان مقرر شده افرادی که در حد المپیادهای طلایی هستند بدون شرکت در آزمون سازمان سنجش وارد مقطع دکتری شوند. همچنین افرادی که واقعاً سطح بالا هستند بدون کنکور وارد مقطع دکتری شوند.
وی افزود: بنابراین آن وضعیت که هر فارغالتحصیل کارشناسیارشد که دارای معدل بالای 17 و دارای ارائه 2 مقاله است بتواند از طریق شرایط استعداد درخشان و بدون آزمون وارد مقطع دکتری شود کاملاً تغییر میکند.
قدیمی در تشریح شرایطی که پس از امضای آئین جدید استعدادهای درخشان توسط وزیر علوم و از زمان اجرایی شدن آئین نامه جدید ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: البته معدلهای بالای 17 و ارائهکنندگان 2 مقاله نیز نادیده گرفته نشدهاند بلکه شرایطی گذاشتهایم که این افراد در صورتی که در کنکور دکتری شرکت کنند و 80 تا 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده را کسب کنند در کنکور پذیرفته شوند.
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