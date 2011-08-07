به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یکشنبه شب تیمش برابر ملوان در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه تختی بندرانزلی ضمن بیان تبریک روز خبرنگار در مورد کیفیت این دیدار گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی که در انزلی صورت گرفته بود بازی کیفیت بالایی نداشت با این حال دو تیم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و نتیجه تساوی عادلانه بود.

وی ادامه داد: از بازیکنانم تشکر می کنم که در این بازی فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و با تمام وجود تلاش کردند تا بتوانند از این بازی با امتیاز خارج شوند که خدا را شکر موفق به این کار نیز شدند.

دایی در مورد حضور تعدادی از تماشاگران در شرایطی که این بازی باید بدون تماشاگر برگزار می شد گفت: نمی دانم این چه بازی بدون تماشاگری است که نزدیک به 100 نفر در ورزشگاه حضور داشتند و بازی را تماشا کردند. هر چند که اعتقاد دارم جای تماشاگران ملوان در این بازی خالی بود.

علی دایی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که در مورد شکست پرسپولیس برابر شاهین سوال کرد گفت: من با پرسپولیس کاری ندارم و اظهار نظری در مورد این تیم نمی کنم. من فقط در مورد هواداران پرسپولیس صحبت می کنم که همیشه مدیون آنها هستم.

وی در مورد اظهارات حبیب کاشانی که گفته بود شاید برخی ها به سکوها خط می دهند گفت: همانطور که گفتم دیگر نمی خواهم در مورد آقایان صحبت می کنم چرا که قبلا پاسخ اظهارات آنها را داده ام.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن از اظهار نظر در مورد داوری دیدار با ملوان خودداری کرد و گفت: کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسائل داوری اظهار نظر خواهند کرد.

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و راه آهن در هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با تساوی بدون گل در ورزشگاه تختی انزلی به پایان رسید.