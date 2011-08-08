فقه رسانه ای در کشور باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر یکشنبه شب در مراسم روز خبرنگار استان خوزستان در اهواز اظهار داشت: حرفه خبرنگاری آنقدر با ارزش است که می توان آن را در جایگاه شغل انبیا و فرشتگان مقرب الهی طبقه بندی کرد.

وی افزود: ضمن اینکه از مقام خبرنگاران و حرفه آنها تجلیل می کنم هشدار می دهم که باید نسبت به آسیبهای این حرفه به صورت جدی وارد عمل شد زیرا خبرنگاران باید هوشمندانه، با مسئولیت و با بصیرت قلم بزنند.



امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: این آسیبها بعضا به صورت عمدی در کار رسانه صورت می گیرد به خصوص آنجا که بنگاه های خبرپراکنی با نیت سوء وارد میدان رسانه می شوند و بعضا نیز از روی نداشتن اطلاعات کافی این امر صورت می گیرد.



آیت الله حیدری تصریح کرد: متاسفانه در مقاطعی مشاهده شده خبرنگاران مسلمان و معتقد نیز وارد اشتباه شده اند به همین دلیل نیاز است فقها و مراجع وارد این بخش شده و فقه رسانه ای را در کشور ایجاد کنند تا راه و روش کار مشخص شود.



وی ادامه داد: به همین دلیل مراجع، فقها و روحانیون با وارد شدن به این عرصه، فقه جدیدی را پایه گذاری کنند که البته این امر وظیفه فقها و علما را سنگین تر نیز می کند.



آیت الله حیدری محورهای آسیبهای رسانه ای را سه محور اخلاقی، عقیدتی و سیاسی – اجتماعی عنوان کرد و گفت: مسائل اخلاقی فراوانی وجود دارد که حتی توسط خبرنگاران متعهد و مسلمان نیز مورد غفلت قرار می گیرد و باعث آسیب رساندن جدی به جامعه می شود. دروغ پراکنی، بزرگنمایی و سیاه نمایی و همچنین نادیده گرفتن واقعیت از جمله آسیب های این محور هستند.



وی اضافه کرد: البته در این بین مواردی وجود دارد که رسانه ها باید آن را قبل از دادگاه افشا و بیان کنند و برای این بخش می توان جریانهای انحرافی، فتنه ها و توطئه های دشمنان را نام برد.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به آسیبهای محور عقیدتی اشاره کرد و افزود: این عرصه فوق العاده خطرناک است در این بخش نیاز به تخصص وجود دارد و باید فقها وارد عمل شوند و خبر رسانی در این بخش باید فوق العاده آگاهانه باشد.



آیت الله حیدری به محور سیاسی - اجتماعی آسیبهای رسانه ای در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از جولانگاه های مسائل سیاسی و اجتماعی هر کشوری، رسانه ها هستند که هم می تواند مورد استفاده نظام اسلامی باشد هم مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار گیرد و به عبارتی یک شمشیر دو لبه است.



وی تاکید کرد: خبرنگاران افسران خط مقدم هجمه دشمنان هستند و باید تمامی دستگاه های کشور از آنها حمایت همه جانبه بکنند.