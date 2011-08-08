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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

آیت الله حیدری:

فقه رسانه ای در کشور باید ایجاد شود

فقه رسانه ای در کشور باید ایجاد شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مراجع و فقهای کشور باید برای ساماندهی بهتر فعالیتهای رسانه ای در کشور فقه رسانه ای ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر یکشنبه شب در مراسم روز خبرنگار استان خوزستان در اهواز اظهار داشت: حرفه خبرنگاری آنقدر با ارزش است که می توان آن را در جایگاه شغل انبیا و فرشتگان مقرب الهی طبقه بندی کرد.

وی افزود: ضمن اینکه از مقام خبرنگاران و حرفه آنها تجلیل می کنم هشدار می دهم که باید نسبت به آسیبهای این حرفه به صورت جدی وارد عمل شد زیرا خبرنگاران باید هوشمندانه، با مسئولیت و با بصیرت قلم بزنند.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: این آسیبها بعضا به صورت عمدی در کار رسانه صورت می گیرد به خصوص آنجا که بنگاه های خبرپراکنی با نیت سوء وارد میدان رسانه می شوند و بعضا نیز از روی نداشتن اطلاعات کافی این امر صورت می گیرد.

آیت الله حیدری تصریح کرد: متاسفانه در مقاطعی مشاهده شده خبرنگاران مسلمان و معتقد نیز وارد اشتباه شده اند به همین دلیل نیاز است فقها و مراجع وارد این بخش شده و فقه رسانه ای را در کشور ایجاد کنند تا راه و روش کار مشخص شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل مراجع، فقها و روحانیون با وارد شدن به این عرصه، فقه جدیدی را پایه گذاری کنند که البته این امر وظیفه فقها و علما را سنگین تر نیز می کند.

آیت الله حیدری محورهای آسیبهای رسانه ای را سه محور اخلاقی، عقیدتی و سیاسی – اجتماعی عنوان کرد و گفت: مسائل اخلاقی فراوانی وجود دارد که حتی توسط خبرنگاران متعهد و مسلمان نیز مورد غفلت قرار می گیرد و باعث آسیب رساندن جدی به جامعه می شود. دروغ پراکنی، بزرگنمایی و سیاه نمایی و همچنین نادیده گرفتن واقعیت از جمله آسیب های این محور هستند.

وی اضافه کرد: البته در این بین مواردی وجود دارد که رسانه ها باید آن را قبل از دادگاه افشا و بیان کنند و برای این بخش می توان جریانهای انحرافی، فتنه ها و توطئه های دشمنان را نام برد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به آسیبهای محور عقیدتی اشاره کرد و افزود: این عرصه فوق العاده خطرناک است در این بخش نیاز به تخصص وجود دارد و باید فقها وارد عمل شوند و خبر رسانی در این بخش باید فوق العاده آگاهانه باشد.

آیت الله حیدری به محور سیاسی - اجتماعی آسیبهای رسانه ای در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از جولانگاه های مسائل سیاسی و اجتماعی هر کشوری، رسانه ها هستند که هم می تواند مورد استفاده نظام اسلامی باشد هم مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار گیرد و به عبارتی یک شمشیر دو لبه است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران افسران خط مقدم هجمه دشمنان هستند و باید تمامی دستگاه های کشور از آنها حمایت همه جانبه بکنند.
کد مطلب 1378025

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