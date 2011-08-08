طرح ملی بینات در مدارس استان مرکزی اجرا می شود

غلامرضا فتح آبادی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح بینات یا همان شبکه ملی تبلیغی مدارس در راستای توسعه و گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و پاسخگویی به ابهامات و شبهات دانش آموزان در حوزه های دینی، اخلاقی، تربیتی و عفاف و حجاب اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح در قالب کمیته ای مرکب از آموزش و پرورش استان مرکزی، تبلیغات اسلامی استان مرکزی، مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی، تشکلهای بسیج طلاب و بسیج دانش آموزی، بسیج جامعه زنان زیر نظر سپاه روح الله استان از ابتدای سال تحصیلی 1390 بعد ازتامین اعتبار اجرایی می گردد.

وی با بیان اینکه در این طرح هر مبلغ باید 5 مدرسه را تحت پوشش قرار دهد بیان داشت: مبلغین باید ضمن برخورداری از قدرت برقراری ارتباط بالا با مخاطبین و جامعه پذیری از دانش و بینش کافی جهت پاسخگویی به سئوالات و ابهامات دانش آموزان برخوردار باشند.