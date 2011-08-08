ایجاد 3000 هزار شغل خانگی در حوزه بازرگانی استان مرکزی

عزیزالله صدیقی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سهم حوزه بازرگانی استان مرکزی از مجموع 45 هزار و 528 فرصت شغلی جدید استان مرکزی در سال جاری ایجاد 7100 فرصت شغلی جدید است که از این تعداد 3000 فرصت شغلی دربخش مشاغل خانگی ساماندهی خواهد شد.

وی ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته در راستای ارائه آموزشهای مهارتی به متقاضیان مشاغل خانگی در رشته فرش دستباف تا کنون 5000 نفر آموزشهای مهاریتی را زیر نظر کارشناسان آموزشی فنی و حرفه ای فرا گرفته اند.

صدیقی با اشاره به استعدادهای استان مرکزی در رشته های شغلی مختلف بیان داشت: پیش از ادغام وزارتخانه ها، وزارت بازرگانی با پیشنهاد 120 رسته شغلی به ستاد ساماندهی مشاغل خانگی کشور خواستار افزایش مشاغل خانگی در حوزه بازرگانی شد که از این تعداد 26 رسته شغلی تقاضای استان مرکزی بوده است.

صدیقی بیان داشت: رسته های شغلی پیش بینی شده با توجه به استعداد هر استان بررسی و تصویب خواهد شد.