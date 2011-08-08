سلیمانی: امکانات مرکز گسترش زبان فارسی متناسب با وظایف آن نبود

قهرمان سلیمانی که اخیراً از این مرکز جدا شده و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این جابجایی گفت: بر اساس تصمیم مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار شد مرکز تحقیقات فارسی در پاکستان که حدود 4 ـ 5 سالی است دچار رکود شده، از این رخوت خارج شود و این مسئولیت به بنده محول شد.

رئیس سابق مرکز گسترش زبان فارسی ابراز امیدواری کرد، به زودی عازم پاکستان شود و در ادامه از همکاری کامل با مدیر جدید مرکز گسترش زبان فارسی سخن گفت و افزود: آماده‌ام تجربیات خود را در اختیار آقای دربندی بگذارم؛ هرچند او سال‌ها در سازمان فعالیت‌های ارزنده‌ای داشته است.

سلیمانی، سپس به نقش مرکز گسترش زبان فارسی در ارتقای جایگاه این زبان در میان کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: زبان فارسی اصلی‌ترین مولفه هویت ملی ما و مهم‌ترین زبان در گستره وسیع جغرافیای مشترک ایران فرهنگی است و می‌تواند به عنوان زبان فرهنگی منطقه آسیای میانه و زبان دوم جهان اسلام ایفای نقش کند و به عنوان زبانی که حامل ارزش‌های معنوی فراتر از زبان عربی است، در خور تکریم ویژه است.

رئیس سابق مرکز گسترش زبان فارسی با اشاره به وظایف این مرکز در نشر و گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان، به تاکید قانون اساسی بر این زبان به عنوان رکن اصلی فرهنگ در کشورمان اشاره کرد و درباره عملکرد خود در دو سال گذشته گفت: اگر بخواهم گزارشی از کارنامه مرکز گسترش زبان فارسی ارائه کنم، بایستی به تلاش همکارانی که از گذشته در این مرکز فعالیت داشته‌اند یاد کنم و خودِ من به هیچوجه من فراتر از آنها گامی برنداشتم بلکه تلاش من در ادامه راه آنان بوده و برای خودم شانی فراتر از دیگران قائل نیستم چرا که اگر نبود تلاش این عزیزان، هم‌اکنون ما در این مرحله رشد نبودیم.

سلیمانی در ادامه بر عدم تطابق امکانات و منابع در اختیار با نیازها و ظرفیت‌های موجود در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: قریب یک سوم از مجموعه فعالیت رایزنی‌ها در خارج از کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با زبان فارسی است و به عبارت دقیق‌تر گاهی واحد پشتیبانی کننده یک چهارم و یا بیشتر از یک سوم برنامه‌هایی که رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور متولی آن هستند و در خارج از کشور ارائه می‌دهند، مرکز گسترش زبان فارسی است.

وی همچنین آموزش زبان فارسی را از سرفصلهای اصلی فعالیت رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور عنوان کرد و یادآور شد: کار تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارائه خدمات علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان غیرایرانی زبان فارسی و ساماندهی اتاقها و کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور را از دیگر برنامه‌هایی است که در طول دو سال گذشته تا حد مطلوبی به اجرا رسیده است.

سلیمانی همچنین برگزاری دوره‌های آزاد آموزش زبان فارسی توسط رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور را از دیگر برنامه‌هایی ذکر کرد که با حمایت مرکز گسترش زبان فارسی اجرا شده است و سپس با اشاره به برگزاری هفتاد و پنجمین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی برای استادان و دانشجویان خارجی در شیراز اشاره کرد و برگزاری این دوره‌ها را گامی مهم در آشنایی غیرایرانیان با زبان فارسی عنوان کرد.

رئیس سابق مرکز گسترش زبان فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اعطای فرصت مطالعاتی برای دانشجویان خارجی در مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور نیز از دیگر فعالیت‌های ما بود؛ این فرصت تحقیقاتی و مطالعاتی را برای برخی کشورها به صورت اعزام استاد زبان فارسی به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت و یا شرکت دادن دانشجویان خارجی در کنفرانس‌های علمی و فرهنگی اجرا کردیم.

وی در پاسخ به این سئوال که «استقبال دانشجویان خارجی از این دوره‌ها چگونه بوده است؟» گفت: اینکه چقدر استقبال شده است، نیازمند توضیح است؛ ابتدائاً باید بگویم زبان فارسی جزو زبان‌هایی نیست که قصد جهان‌گشایی و تسخیر جهان را داشته باشد. دوم اینکه آن اندازه‌ای که دیگران عِده و عُده برای تقویت زبان ملی‌شان و ارائه آن در خارج از کشور هزینه می‌کنند، زبان فارسی از این بابت دچار تاخیر است.

سلیمانی گفت: با این وجود زبان فارسی یکی از زبان‌هایی است که با استقبال جهانی مواجه است و این نشان‌دهنده قوت معنوی آن است که می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توانیم انبوه تقاضاها را پاسخ دهیم چون امکاات لازم برای ما فراهم نیست.

رئیس سابق مرکز گسترش زبان فارسی در پایان گفت: با وجود تنگ‌تر شدن جغرافیای زبان فارسی در 200 سال اخیر، این زبان هنوز در داد و ستد فرهنگی است و با اینکه هیچ زبانی به اندازه ارسی در معرض تهاجم نبوده است، دارای روحی زنده و توانا است.