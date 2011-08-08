پایان تعطیلی 5 ساله مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان سال 1350 راه‌اندازی شد و با ایجاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فعالتیش را تا سال 1385 و زیر نظر اداره ‌کل آسیا و اقیانوسیه این سازمان ادامه داد اما از شهریور همان سال (1385) بدون رئیس رها شد و به حالت تعطیلی کامل درآمد.

آبان ماه 1350 بود که بر اساس مصوبه‌ای میان دولتهای وقت ایران و پاکستان، مرکزی با عنوان «مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان» با هدف توسعه مبادلات فرهنگی و ادبی در قلمرو زبان فارسی میان ادبا و اندیشمندان منطقه شبه قاره تاسیس شد.

از جمله وظایفی که در اساسنامه این مرکز آمده بود می‌توان به این موارد اشاره کرد: خریداری و جمع‌آوری نسخ خطی فارسی ارزشمند، تدارک کتابها و منابع چاپ فارسی و عربی و انگلیسی و اردو برای استفاده محققان و مراجعان، ایجاد و گسترش ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه‌های پاکستان که به آموزش زبان فارسی مشغولند، بازنویسی و تصحیح متون خطی توسط استادان این حوزه، انتشار فصلنامه‌های فرهنگی و برپایی گردهمایی‌هایی با استادان زبان فارسی و فارسی‌دانان.

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان تا پیش از افتادن به ورطه رکود توسط نعمت‌الله ایران‌زاده به عنوان رئیس مرکز، اداره می‌شد و بر مبنای وظایف و اهداف یاد شده، نسبت به انتشار فصلنامه «دانش» و نیز برپایی نشستهای تخصصی ادب فارسی و تصحیح متون و نسخ اقدام می‌کرد.

با پایان ماموریت ایران‌زاده در پاکستان، سرپرستی این مرکز به رایزن فرهنگی ایران در آن کشور سپرده شد اما عملاً کارنامه فعالیتهای دوره مذکور حکایت از تعطیلی این مرکز داشت.

حالا بعد از گذشت 5 سال از آن تاریخ، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رئیس جدید مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان را منصوب کرده است.