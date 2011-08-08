نمایشگاه آثار خوشنویسی راه پیما/ فرصتی برای معرفی یک هنر

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم گشایش این نمایشگاه رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی طی سخنانی گفت: برگزاری نمایشگاه آثار این هنرمند در مالزی پس از ارایه آثار ارزشمند وی در کشورهای مختلف جهان فرصتی برای معرفی هنر خوشنویسی ایران به جامعه هنری مالزی است.

"علی اکبر ضیایی" با ابراز خوشنودی ازبرگزاری این نمایشگاه ازآن به عنوان فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر هنردوستان مالزیایی و ایرانیان مقیم مالزی با هنر خوشنویسی دانست.

به گفته وی آثار راهپیما پس از برگزاری این نمایشگاه در نمایشگاه بزرگ قرآنی که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان از 20 مرداد ماه تا یکم شهریورماه در مرکز همایشهای برج های دوقلو کوالالامپور برگزار می شود، در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در این نمایشگاه بیش از 30 اثر از آثار خوشنویسی این هنرمند کشورمان در سبک های ثلث، نسخ، نستعلیق و کوفی به نمایش گذاشته شده است.



راهپیما پیش از این در 18 کشور جهان از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ایرلند، قطر، روسیه و اندونزی آثار خود را به نمایش گذاشته است.

وی که استاد دانشگاه تهران و عضو شورای بین المللی موزه ها است، دریافت جایزه و تقدیر نامه از جشنواره ها و مراکز هنری داخلی و خارجی از جمله خانه هنر نقاشی مسکو و آکادمی هنر ایران، دانشگاه هنر تیرانا (آلبانی)، موزه ملی بلگراد را در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه آثار خوشنویسی غلامرضا راه پیما تا 14 آگوست (23 مرداد ماه) در گالری آرت مالزی واقع در منطقه چراس، خیابان پودو اولو (Pudu Ulu) برپا خواهد بود.